FC Nantes : Départ de Kita, les supporters du FCN étonnent !

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2021 à 11:45

Le FC Nantes a pris trois points samedi contre Clermont Foot, mais la tension entre les supporters le président du club est toujours palpable. Et cela étonne Rolland Courbis.

Grâce à sa victoire sur Clermont Foot lors de la 11e journée de Ligue 1, le FC Nantes reste invaincu lors de ses trois derniers matchs. Les Canaris ont signé 2 victoires et un nul et remontent à la 7e place du championnat avec 17 points. Les ultras du club sont certes satisfaits des résultats de l'équipe d’Antoine Kombouaré, mais ne démordent pas au sujet de leur président. Ils sont toujours braqués contre Waldemar Kita et exigent son départ. Rolland Courbis ne comprend pas leur attitude, car selon lui, les bons résultats du FCN devraient ramener le calme au sein de la maison Jaune et Vert.

« Le FC Nantes est 5e (juste après son match samedi, ndlr) et les supporters n’aiment toujours pas Kita ? Il faudra qu’on m’explique », a-t-il lâché sur RMC Sport. L’insider Emmanuel Merceron estime que ce n’est pas tout le public du Stade de la Beaujoire qui maintient la pression sur l’homme d’affaires Franco-Polonais. « Oui c'est clair. Le grand public veut juste voir le FC Nantes gagner que le président soit Waldemar Kita, Zemmour ou Merceron … », a-t-il écrit sur son compte Twitter, en réponse aux internautes.

Que reprochent les supporters à Waldemar Kita ?

Les supporters du FC Nantes reprochent au président du club une gestion approximative (comme le FC Kita) de leur équipe si chère. Ils en veulent à ce dernier pour le mercato pauvre des Canaris ces dernières saisons. Waldemar Kita est également critiqué pour l'instabilité sur le banc de touche. Depuis son arrivée à la tête du club en 2007, Antoine Kombouaré est le 17e entraîneur des Nantais (Michel Der Zakarian est parti en août 2008 puis est revenu en 2012). Pour rappel, les Canaris ont frôlé la relégation en Ligue 2 la saison dernière. Ils sont passés par les barrages pour assurer leur maintien dans l'élite.