Stade Rennais Mercato : Maurice sur un homme fort du FC Nantes ?

Publié par Thomas le 25 octobre 2021 à 14:45

Après la pluie le beau temps, voilà un adage qui se calquerait parfaitement au début de saison du Stade Rennais. 16e de Ligue 1 il y a un mois, le SRFC est remonté ce week-end à la 5e place (ex-aequo avec l’OM) après sa victoire au forceps contre Strasbourg ce dimanche (1-0). Seulement, un jour plus tôt, le directeur sportif des Rouge et Noir, Florian Maurice supervisait un autre match, celui du rival Nantais...

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice était à La Beaujoire !

L’information a de quoi surprendre. Florian Maurice, responsable entre autres du recrutement XXL opéré par le Stade Rennais cet été (Sulemana, Laborde, Badé, Majer...), était ce samedi à Nantes pour superviser la rencontre qui opposait les Canaris au promu Clermont Foot. Un match à rebondissement qui a vu s’imposer l’équipe de Antoine Kombouaré malgré un but de l’inévitable Mohamed Bayo.

Avec l’annonce de sa présence en tribune, les rumeurs n’ont cessé de prendre de l’ampleur, notamment sur Twitter, où les fans bretons n’ont pas hésité à avancer leurs spéculations sur les mystérieuses raisons de la venue de Florian Maurice à La Beaujoire. Cette présence a notamment une saveur particulière, quand on sait que le SRFC s’est récemment lancé à la recherche d’un défenseur central pour cet hiver, afin de pallier aux départs de plusieurs cadres de l’effectif pour la CAN.

Si le Stade Rennais supervise depuis plusieurs semaines le défenseur central allemand Koray Günter, du Hellas Vérone, le club breton n’hésite pas à multiplier ses pistes dans l’axe de sa défense, pour ne pas se retrouver décimé en hiver. Ce samedi, ce sont Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto qui avaient débuté la rencontre. Deux joueurs qui terminent leur contrat chez les Canaris prochainement (2022 pour Pallois et 2023 pour Castelletto). Rennes qui a beaucoup dépensé ces deux dernières années, cherche à réaliser une signature économe en défense, et privilégie le prêt ou bien les joueurs en fin de contrat. Du côté Auvergnat, le nom de Cédric Hountondji ressort également, lui qui était déjà pisté par le SRFC cet été.