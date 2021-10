Stade Rennais Mercato : Le SRFC veut un défenseur de Serie A !

Publié par Thomas le 19 octobre 2021 à 11:47

C’était la grosse annonce de ce week-end au Stade Rennais. Il y a deux jours, le directeur sportif Florian Maurice avait annoncé que le SRFC recherchait officiellement un nouveau défenseur central pour janvier afin de palier au départ de Nayef Aguerd à la CAN avec le Maroc. Les dirigeants semblent avoir tenu parole, puisque ces derniers s’intéresseraient à un défenseur de Serie A.

Stade Rennais Mercato : Rennes cible Koray Günter !

Inconnu en France, le défenseur central de 27 ans formé au Borussia Dortmund, fait le bonheur depuis le début de saison du Hellas Vérone (en prêt) dans le championnat italien. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Genoa, celui qui possède la double nationalité allemande et turque est dans le viseur de Florian Maurice pour le mercato hivernal. Comme l’avance l’insider Ekrem Konur, le Stade Rennais suivrait attentivement l’évolution de Günter à Vérone et prévoit d’entretenir des discussions avec son entourage jusqu’à janvier.

Une menace pour Badé ?

Cette arrivée dans l’axe de la défense viendrait soulager l’arrière-garde rennaise, peut-être l’un des secteurs avec le plus de carences depuis le début de saison. Si l’Allemand avait pour objectif de compenser le départ de Nayef Aguerd cet hiver, le joueur pourrait finalement avoir plus de protagonisme dans l’effectif rennais. Alors que Maurice affirmait il y a quelques jours que la "défense centrale (actuelle) est en capacité à répondre à toutes les échéances", il est possible que cette arrivée fasse figure d’ultimatum à la recrue Loïc Badé.

L’ancien Lensois recruté 20 millions d’euros cet été, est la grande déception du mercato Rouge et Noir. Le joueur de 21 ans ne rentre plus dans les plans de Bruno Genesio, à cause de performances trop irrégulières, bien en dessous de sa rigueur aperçue la saison passée. Si Badé garde toute la confiance de ses dirigeants, pas sûr qu’un nouvel arrivant au poste de défenseur central cet hiver soit de bon augure pour lui.