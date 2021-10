LOSC Mercato : 8M€, Létang s'active pour conclure un transfert

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2021 à 14:23

Le LOSC a mal démarré la saison 2021-2022 et pointe à la 10e place de Ligue 1. Pour renforcer l'équipe de Jocelyn Gourvennec, Olivier Létang s’empresse d’ailleurs de conclure un transfert, avant la fin de saison.

Le LOSC veut lever l'option d'achat d'Ivo Grbic d'ici mars

Pour remplacer Mike Maignan transféré à l’AC Milan cet été, le LOSC a recruté Ivo Grbic à l’Atlético Madrid. Ce dernier est en effet prêté au champion de France 2021 pour l’exercice en cours. Mais son contrat avec Lille OSC est assorti d’une option d’achat. Arrivé d’Espagne, le gardien de but de 25 ans s’est imposé rapidement au poste de N°1, devant Léo Jardim. Satisfaits des performances de l’international croate, les dirigeants du club nordiste s’activent pour le transférer définitivement.

D’après les indiscrétions de Todo Fichajes, Olivier Létang est d’accord pour qu'Ivo Grbic reste à Lille. Le président du LOSC veut acter le transfert de ce dernier dès mars 2022 d’après le site internet espagnol. La source précise que le portier de 1,95 mètre a donné son accord à la direction lilloise qui n’a plus qu’à s’entendre avec l’Atlético Madrid. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Grbic avoisine les 3,5 M€. Mais dans la capitale espagnole, l’option d’achat du joueur aurait été fixée entre 7 et 8 M€.

Un retour à Madrid du gardien de but envisagé

Si l’on en croit les révélations de AS, Olivier Létang va devoir sortir le grand jeu, afin d’obtenir le transfert du Croate. En effet, le quotidien sportif fait savoir que le directeur sportif des Colcheneros, Andrea Berta, suit de près les performances du jeune gardien de but avec le LOSC. Et s’il continue de progresser et de faire des prouesses, il est fort probable qu'il retourne à Madrid, afin d’apporter la concurrence à Jan Oblak (28 ans) ou lui succéder plus tard, d’après la source.