Real Madrid : Ancelotti fracasse Eden Hazard et lui annonce la couleur !

Publié par Thomas le 27 octobre 2021 à 18:58

C’est l’une des grandes déceptions en Liga de ces dernières saisons. Avec seulement 51 rencontres disputées depuis son arrivée en Espagne, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid. Relégué à un rôle de remplaçant chez les Merengues, le joueur n’a pas été épargné ce mercredi par son coach Carlo Ancelotti, qui lui a envoyé un message fort.

Real Madrid : Ancelotti relègue Hazard sur le banc

Si pour certains joueurs, être transféré au Real Madrid est synonyme de coup de boost énorme pour une carrière, pour Eden Hazard, le sort semble bien différent. Arrivé en 2019 en provenance de Chelsea avec l’étiquette de top joueur européen, l’attaquant des Diables Rouges ne s’est depuis jamais réellement imposé en Espagne, où il peine à enchaîner les rencontres et semble avoir perdu la confiance de son coach Carlo Ancelotti.

Auteur d’une saison XXL avec les Blues lors de la saison 2018/2019, l’ancien Lillois était arrivé à Madrid l’été suivant avec une forme inquiétante, qui laissait présager un début d’aventure délicat avec les Merengues. Quelques années plus tard, Hazard semble toujours empêtré dans ses vieux démons. Cette saison, le joueur de 30 ans débute rarement les rencontres et se contente de fins de matchs, voire de cirer le banc pendant 90 minutes (comme face au Barça ou Mallorca). En plein doute à Madrid, le Belge a vu sa situation se clarifier ce mercredi, après que Carlo Ancelotti fasse part en conférence de presse de ses choix en attaque pour la saison.

Le technicien italien ne s’est pas montré tendre avec son joueur, insinuant que d’autres joueurs étaient meilleurs que lui à son poste. Quand on lui demande pourquoi Hazard joue peu depuis le début de saison, le technicien répond cash : "Il est prêt à jouer, mais son problème c’est qu’il y a un entraîneur qui lui préfère d’autres joueurs. Il n’a pas ce statut de star car il a eu beaucoup de blessures... Il doit persévérer mais ce qui arrive c’est que parfois le coach préfère d’autres joueurs."

Ancelotti rappelle néanmoins que rien n’est joué, et qu’il croit toujours en un sursaut d’orgueil de son attaquant. "Je suis sûr que cette saison, nous verrons sa meilleure version et qu’il jouera plus qu’il ne le fait actuellement. Hazard a tout : qualité, motivation... " Le message est lancé...