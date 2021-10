Stade Rennais : Le SRFC prend une décision forte, les fans jubilent

Publié par Thomas le 29 octobre 2021 à 14:57

Auteur d’un début de saison en dents de scie, le Stade Rennais revit depuis un mois, en enchaînant les très bonnes performances, dont 5 victoires de rangs en Ligue 1 et Ligue Europa Conférence. Tous les voyants sont au vert donc pour le SRFC qui a pris une décision importante ce vendredi qui devrait réjouir les supporters Rouge et Noir.

Stade Rennais : Rennes réouvre les entraînements aux fans

La situation commençait à faire grincer des dents les supporters du SRFC, qui s’impatientaient de pouvoir assister de nouveau aux séances d’entraînements de leur équipe favorite. Si le football est un sport populaire, la pandémie mondiale de Covid-19 a eu pour effet de priver les fans du monde entier de voir leurs joueurs préférés que ce soit dans les stades ou bien lors des entraînements. Si depuis la reprise, la LFP a autorisé le retour des supporters dans les stades de Ligue 1, a contrario de certains championnats comme la Liga, ces derniers ne pouvaient pas encore accéder aux séances d’entraînements, d’habitude ouvertes à tous.

Fortement peinés par ces mesures exceptionnelles, les supporters du Stade Rennais ont reçu une excellente nouvelle cette semaine, les entraînements ouverts au public ont fait leur retour ce vendredi. Comme le relaye les médias bretons France Bleu Armorique et Ouest-France, Entre 400 et 500 supporters du SRFC étaient présents ce vendredi matin à La Piverdière pour le premier entraînement de l’équipe de Bruno Genesio depuis la crise sanitaire. Une superbe nouvelle donc pour les supporters bretons qui attendaient ce moment depuis plus de 20 mois.

Une rencontre importante face à Troyes

Ce dimanche, Bruno Genesio et ses hommes devront poursuivre leur très belle dynamique aperçue depuis plus d’un mois, en allant chercher les 3 points face à une équipe troyenne qui revit depuis quelques journées. Pour l'occasion, le SRFC pourra compter sur une équipe quasi complète contre le promu, avec pour seule absence majeure, celle de Jérémy Doku. Jonas Martin, qui sera absent contre l'OL, pourrait également manquer contre Troyes à cause d'un problème à la cuisse.