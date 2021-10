Stade Rennais : Un coup dur annoncé avant l'OL

Publié par Gary SLM le 28 octobre 2021 à 12:44

Le Stade Rennais s'est réveillé ce matin avec une mauvaise nouvelle à l’approche du match important qui s’annonce face à l’OL.

Le Stade Rennais diminué pour le 7 novembre

Après un début de saison 2021-2022 difficile, le SRFC a réalisé une belle remontée en championnat. Actuel 5e au classement de Ligue 1 en 11 journées, Rennes doit consolider sa position et même grappiller de nouvelles places au moindre faux pas des premiers du classement général. Justement, l’OM est dans son viseur avec ses 19 points suite à son match nul d’hier face à l’OGC Nice.

Pour cela, Bruno Genesio doit disposer de ses meilleurs joueurs. Petit problème, le technicien du SRFC ne pourra pas compter sur tous ses joueurs pour le match du 7 novembre prochain qui l’opposera à l’Olympique Lyonnais. Jonas Martin, milieu de terrain de 31 ans, ne sera pas de la partie face à l’OL. Le joueur vient d’être sanctionné par la Commission de Discipline de la LFP pour les nombreux avertissements dont il a écopé ces derniers jours.

SRFC : Jonas Martin absent pour le choc contre l’OL

Selon le réglement, un joueur est sanctionné par la Commission de discipline après son troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. Cette règle prend en compte les matchs de Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France et du Trophée des Champions ou par révocation du sursis. Jonas Martin qui a été averti lors des matchs face aux Girondins de Bordeaux, PSG et Strasbourg est donc rattrapé par cette règle. Il a écopé d’un match de suspension ferme et cette décision prendra effet dès le mardi 2 novembre 2021 à 0h00.

L’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, peut donc encore l’utiliser pour le match face à l’ESTAC Troyes de dimanche prochain sur le coup de 15h. Mais après, il devra trouver une autre solution pour SRFC-OL qui se jouera au Roazhon Park.