Barça Mercato : Xavi arrive, Laporta vend la mèche !

Publié par Timothée Jean le 29 octobre 2021 à 15:57

La signature de Xavi Hernandez, futur entraîneur du Barça, ne devrait plus tarder. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, confirme l'information.

Une légende pour succéder à une autre légende en Catalogne. Ce mercredi soir, le FC Barcelone a décidé de licencier Ronald Koeman à l’issue de la défaite face au Rayo Vallecano. Les dirigeants barcelonais s’activent désormais pour trouver celui qui succédera à l’entraîneur néerlandais sur le long terme. Et il semble que le club catalan aurait déjà trouvé son futur entraîneur. La presse catalane est convaincue que c’est Xavi Hernandez, mythique milieu de terrain des Blaugranas, qui a été choisi.

L’ancien capitaine du FC Barcelone fait actuellement ses preuves au Qatar en dirigeant le club d’Al-Saad. Mais son retour au Barça en tant qu’entraîneur de l’équipe première ne saurait tarder. Présent en conférence de presse, le président Joan Laporta a confirmé à demi-mot cette tendance. « J’ai toujours dit que Xavi entraînerait le Barça un jour. Il aime le football, il appartient au Barça, c’était et c’est son but ! Je fais confiance aux gens qui sont à mes côtés, qui le suivent et le connaissent, lui et les autres entraîneurs », a-t-il déclaré ce vendredi devant les médias. Avant de nuancer ses propos : « Je ne dis rien, car nous pourrions nuire à tout ce qui se fait », a ajouté le dirigeant barcelonais.

Sergi Barjuan assure l’intérim

En attendant le probable retour de Xavi Hernandez, le FC Barcelone a confié les rênes de l’équipe première à Sergi Barjuan. « Sergi quitte temporairement le Barça B et prend la direction de l'équipe première. Nous apprécions beaucoup sa décision, car c'est un homme de club et il a de l'expérience. Il mérite toute notre confiance », a-t-il ajouté. Le technicien espagnol, qui s’occupait jadis de la réserve, assurera l’intérim, le temps de trouver un nouvel entraîneur plus expérimenté. Et ce nouvel entraîneur ne serait d'autre que Xavi Hernandez. Mais les deux parties conservent toujours le doute sur ce dossier.