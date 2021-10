PSG Mercato : Paris, Real, les mots forts de Zlatan à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 23:05

Zlatan Ibrahimovic, attaquant de l’AC Milan, a conseillé Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, et annoncé au Real Madrid.

Zlatan attend encore plus de Mbappé

Dans une interview donnée dimanche à Téléfoot, Zlatan Ibrahimovic assure être un grand fan de Kylian Mbappé. Mais le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pense que le numéro 7 de l’équipe parisienne doit apprendre à se faire mal pour devenir un joueur encore meilleur.

« Qui est le meilleur au monde ? Il y a beaucoup de bons joueurs, j’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez, il est trop dans un confort, trop dans sa zone, il faut qu'il marche sur le feu. S'il le fait, il sera encore meilleur », a conseillé le géant suédois de l’AC Milan avant de pousser Mbappé vers d’autres cieux, notamment le Real Madrid, sans le mentionner véritablement.

« Imaginez comment il peut devenir fort s'il se fait mal. Il faut qu'il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et t'élèves, mais tu n'as pas besoin d'être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Entoure-toi de joueurs qui te diront que tu n'es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur et tu le deviendras. Voici ce que je pense de la situation de Kylian Mbappé. Il est dans le top de ceux que j’aime. Il y a d’autres joueurs au top. Pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland. Et qui d'autres ? Il y a Ibrahimovic, pas besoin de plus », a ajouté le buteur de 40 ans. Poursuivant, Ibrahimovic est revenu sur son passage chez les Rouge et Bleu.

Zlatan Ibrahimovic, ses souvenirs sur son passage au PSG

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a incarné le lancement du projet QSI en Ligue 1. Cinq ans après son départ, le joueur de l’AC Milan a livré ses vérités sur son passage à Paris. Toujours avec sa façon Zlatanesque.

« Alors je vous manque en France ou pas ? Depuis mon départ, vous parlez de quoi ? Rien, ça doit être chiant de travailler en France désormais (...) J'ai de très bons souvenirs du PSG, j'ai été l'un des premiers à venir quand le club a été acheté par les Qataris », a expliqué l’ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma.

« Je l'ai vu changer en 48 heures. Je fais partie des débuts et j'en suis très fier, car sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les gens pensent que je suis venu pour prendre de l’argent, profiter de la ville et de la vie. Mais non, je suis venu pour faire changer le club », a ajouté Ibrahimovic.