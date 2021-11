PSG Mercato : Mbappé, une bonne nouvelle pour le Paris SG ?

Publié par Gary SLM le 03 novembre 2021 à 09:18

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Cependant, les choses vont dans le bon sens pour le Paris SG à l’approche du mercato.

PSG Mercato : Kylian Mbappé devrait rester

La carrière de Kylian Mbappé devrait se poursuivre au PSG. L’attaquant bondynois, indécis sur la question de la prolongation de son contrat, commence à susciter de l’optimisme au club de la capitale. En effet, libre de tout engagement avec le Paris SG dès le mois de juin prochain, le joueur offensif doit prolonger son contrat pour ramener la sérénité au club. Ainsi, le Paris St-Germain éviterait une perte d’argent sur son départ. Il faut noter que l’ancien attaquant de l’As Monaco a couté 180 millions d’euros au club de la capitale lors de son transfert. Avec le Real Madrid qui surveille comme de l’huile sur le feu sa situation, il n’a jusqu’ici pas accepté les propositions de ses dirigeants alors qu’on approche dangereusement le mercato hivernal.

Le problème dans la situation du footballeur est que dès le mois de janvier prochain, lorsque sera ouvert le mercato hivernal, il aura la possibilité de s’engager librement avec l’équipe de son choix. Ainsi, il quitterait le Paris SG gratuitement en juin prochain sans le moindre paiement d’aucune indemnité de transfert pour son nouveau club. Cette situation a toujours généré des tensions autour de ce dossier au PSG. Mais selon les dernières informations, les choses pourraient s’arranger. Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, une source assure que Kylian Mbappé se comporte présentement comme s’il n’avait jamais envisagé de partir du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé diffuse son bien-être au Paris SG

Le joueur offensif parisien souhaiterait « poursuivre sur cette lancée et confirmer son bien-être du moment » sous le maillot parisien, ce qui suppose qu’il pourrait enfin signer le nouveau contrat qui lui est proposé. Le journal régional fait savoir qu’il « se sent bien » et que cela « se ressent sur le terrain. » Il aime sa vie à Paris, son football et le fait régulièrement savoir « au Camp des Loges ». Ce qui termine de rassurer sur la possible poursuite de la carrière de Kylian Mbappé au Paris SG est le type de rapports qu’il entretient avec ses coéquipiers et les salariés du club. Il ressent du respect à l’extérieur comme à l’intérieur du vestiaire, ce qui a une certaine importance à ses yeux.

Le Paris SG va lâcher les fonds pour retenir Mbappé

Il faut aussi savoir que les dirigeants qataris du PSG n’ont jamais vraiment envisagé un départ de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien avait clairement fait savoir qu’il ne partirait pas, signe qu’il fera tout ce qu’il faut pour le retenir. Avec les moyens illimités mis par le Qatar à la disposition des dirigeants du club, il est difficile d’imaginer le Paris SG se faire coiffer par le Real Madrid sur le dossier Mbappé. Même si les prochaines conditions contractuelles dont devrait bénéficier le joueur peuvent provoquer des grincements de dents au sein de l’effectif du Paris SG, tout ce qui est financièrement possible devrait être mis sur la table pour retenir le joueur offensif.

Présentement, l'attaquant de 22 ans est la meilleure arme offensive à la disposition de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'équipe en 11 matches de Ligue 1. Il devance de 2 buts les milieux de terrain Idrissa Gueye, Achraf Hakimi, Ander Herrera ou encore le buteur Mauro Icardi, tous auteurs de 3 buts. Lionel Messi et Neymar sont pour le moment muets devant les buts, ce qui devrait motiver la direction parisienne à faire les efforts nécessaires pour convaincre Mbappé de rester au Paris SG.