PSG Mercato : Avant Leipzig, une importante prolongation tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2021 à 08:58

Le PSG peut se qualifier pour les 8e de finale de C1 dès ce soir à Leipzig. Mais avant, le club parisien a réglé un dossier important.

Une des cadres du PSG prolonge jusqu’en 2024

Arrivé en janvier 2018 en provenance du Medyk Konin, en Pologne, Paulina Dudek est aujourd’hui l’une des cadres des féminines du Paris Saint-Germain. À 24 ans, l’internationale polonaise tient la défense du collectif de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle d’une main de fer. Après 7 matchs de championnat, les Parisiennes n’ont encore encaissé aucun but depuis le début de la saison.

Le PSG a donc voulu récompenser les bonnes performances de l’une de ses cadres. Mardi, le club de la capitale a en effet officialisé la prolongation de Paulina Dudek. Initialement liée jusqu’au 30 juin prochain, l’internationale polonaise a paraphé un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Paulina Dudek pour deux années supplémentaires. La défenseure internationale polonaise est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2024 (…) Le Paris Saint-Germain félicite Paulina pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière avec les Rouge et Bleu », écrit notamment le PSG sur son site officiel. Tout logiquement, la capitaine de la sélection polonaise (38 sélections et 5 buts en équipe nationale) a exprimé sa joie après la signature de son nouveau contrat sous le maillot parisien.

Paulina Dudek et sa « grande fierté » de prolonger au PSG

Après avoir renouvelé son engagement en faveur du Paris Saint-Germain, Paulina Dudek n’a pas boudé sa joie. Au micro de PSG TV, la championne de France en titre a exprimé sa grande fierté de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu et annoncé ses ambitions pour les deux nouvelles saisons à venir.

« C'est quelque chose de grand pour moi, je ne l'aurais pas cru il y a deux ans. Je suis très heureuse d'avoir prolongé mon contrat. Cela signifie que le club croit toujours en moi. C'est une grande fierté », a déclaré Dudek avant d’annoncer la couleur pour l’avenir.

« Je suis sûre que nous allons prouver à nouveau. Nous avons accompli de grandes choses la saison dernière, donc comme je l'ai dit, je suis vraiment heureuse et j'espère que nous allons encore faire de grandes choses », a ajouté la coéquipière de Marie-Antoinette Katoto.