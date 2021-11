RC Lens : Les supporters du RCL envoient un signal fort à l'ESTAC

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 09:15

Les supporters du RC Lens ont décidé de prendre une part active au match contre l’ESTAC, vendredi. Ils ont arraché presque tous les tickets.

RC Lens : Bolaert plein à craquer pour accueillir l'ESTAC

Renversé par l’ OL (2-1) à Lyon, le RC Lens va tenter de renouer avec la victoire, vendredi (21h), en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Les Sang et Or affrontent l’ES Troyes AC au stade Bollaert. Un rendez-vous pour lequel les supporters du RCL se sont mobilisés massivement. D’après l'information officielle du club, le match se jouera à guichets fermés. Selon le quotidien sportif L'Équipe, le remplissage dépassera la barre de 35 500 spectateurs, en plus des 1850 supporters de l’ESTAC dont les places sont réservées dans le parcage visiteurs.

La capacité d’accueil de l’enceinte du RC Lens étant de 38 000 places, il est évident qu’elle affichera complet, vendredi soir. Les Troyens n’auront donc pas de repos face aux milliers de supporters lensois prêt à pousser leur équipe jusqu’à la victoire, quel que soit le scénario de la rencontre. Deuxième de Ligue 1 avant la défaite face à l’Olympique Lyonnais, le RC Lens a chuté à la 4e place, derrière le PSG, l'OGC Nice et l'OL. Dès lors, les supporters ont décidé de jouer leur partition afin d’aider leur équipe à retrouver le podium, évidemment en attendant l’entrée en lice de leurs adversaires dans la course pour les places européennes.

Les groupes du RCL et de l'ES Troyes AC

Le groupe du RC Lens : Faríñez, Pandor - Clauss, Danso, Gradit, Haïdara, Médina, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira da costa - Ganago, Corentin Jean, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

Le groupe de l'ES Troyes AC : Moulin, Rénot - Biancone, El Hajjam, Giraudon, Kaboré, Y. Koné, Palmer-Brown, Rami, Salmier - Chadli, Chambost, Chavalerin, Domingues, Kouamé - Baldé, Lumeka, Ripart, Rodrigues, Hyun-jun Suk.