FC Metz Mercato : Un défenseur à 0€ en renfort pour Antonetti ?

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 04:05

Le FC Metz pourrait encore s’offrir un défenseur central. Libre de tout contrat, un défenseur camerounais actuellement à l’essai chez les Grenats.

Un défenseur camerounais à l’essai au FC Metz

Avant-dernier de Ligue 1 Uber Eats, le FC Metz envisage de se renforcer d’ici l’ouverture du mercato hivernal. Malgré les signatures de renforts défensifs comme Niakaté, Alakouch ou Jemerson, le club mosellan reste fébrile derrière. Avec 27 buts déjà concédés, les Grenats disposent de la pire défense du championnat (à égalité avec Bordeaux). Raison pour laquelle Frédéric Antonetti pourrait recevoir un nouveau renfort pour son arrière garde. À en croire les informations fournies par L’Équipe, Jean-Armel Kana-Biyik serait actuellement à l’essai à Metz. Le défenseur central de 32 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Gaziantep (D1 turque) en septembre. Comme l’ancien Monégasque Jemerson, le Camerounais aux 6 sélections pourrait débarquer en tant que joueur libre en Moselle.

Kana-Biyik, une bonne pioche à 0€ pour Metz ?

En cas de signature au FC Metz, Jean-Armel Kana-Biyik signerait son retour dans l’Hexagone. Dans l’élite, le Messin a défendu les couleurs du Stade Rennais (2010-2015) et du Toulouse FC (2015-2016) avant de filer en Turquie. Au total, le défenseur central compte plus de 150 matchs de Ligue 1 pour 6 buts et une passe décisive. Avec la Coupe d’Afrique des nations prévue cet hiver, Frédéric Antonetti aura besoin de renforts pour compenser les départs de ses internationaux. Plus appelé chez les Lions indomptables depuis 2019, Kana-Biyik a très peu de chances d’être convoqué pour ce rendez-vous. Reste maintenant à savoir si ses tests vont s’avérer concluants avec l’avant-dernier du championnat.