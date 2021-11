PSG : Encore une terrible nouvelle pour Paris avant City !

Publié par Ange A. le 11 novembre 2021 à 05:30

Le Paris Saint-Germain vient d’enregistrer une mauvaise nouvelle en cette trêve internationale. Un milieu du PSG s’est blessé.

Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain

Alors que la tension monte entre le Paris Saint-Germain et l’Argentine en raison des convocations de Messi et Paredes, les dernières nouvelles venues d’Allemagne ne sont pas bonnes. Le PSG va prochainement enregistrer le retour d’un international blessé. Sélectionneur de la Mannschaft, Hans-Dieter Flick a annoncé la blessure de Julian Draxler. Le technicien allemand assure que son poulain souffre d’une lésion musculaire à la cuisse. Le milieu offensif parisien est donc forfait pour les prochains matchs de son pays. Un coup dur pour le joueur de 28 ans qui signait son retour en sélection un plus d’un an après sa dernière convocation (octobre 2020). Selon le sélectionneur allemand, le Parisien va manquer « plusieurs semaines » de compétition.

Encore un forfait pour le PSG avant le choc contre City

Avant sa blessure, Julian Draxler avait disputé 14 matchs (dont 6 titularisations) pour deux buts et une passe décisive avec le Paris Saint-Germain. Sa blessure survient alors que Marco Verratti est également incertain pour le choc contre Manchester City. Les deux équipes croiseront le fer mercredi le 24 novembre lors de la 5e journée de Ligue des champions. Touché à la hanche lors du Classique contre Marseille, l’Italien semble en retard dans sa récupération comme l’indique Canal Plus. Avec le forfait de Draxler, Mauricio Pochettino doit croiser les doigts pour ne pas recevoir d’autres mauvaises nouvelles en cette trêve internationale.

En attendant le retour de ses internationaux, le coach du PSG pourrait notamment récupérer Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real Madrid devrait reprendre l’entraînement collectif la « semaine prochaine » selon la dernière note médicale du club. Arrivé gratuitement l’été dernier, le défenseur central de 35 ans n’a pas encore étrenné le maillot parisien en raison de ses pépins physiques récurrents.