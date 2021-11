PSG : Messi, Paredes, ça chauffe entre Leonardo et l’Argentine !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 17:53

C’est la trêve internationale. Lionel Messi et Leandro Paredes du PSG ont été appelés en sélection argentine. Ce qui ne plaît pas à Leonardo.

Leonardo pousse un coup de gueule pour Messi et Paredes

La convocation de Lionel Messi et surtout de Leandro Paredes par Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, pour disputer les rencontres contre l'Uruguay le 13 novembre et le Brésil le 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, n’est pas vraiment du goût de Leonardo. Dans les colonnes du journal Le Parisien, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a poussé un gros coup de gueule. Et pour cause, les deux internationaux argentins ne jouent pas avec le PSG depuis quelques matchs parce qu’ils sont blessés.

« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », s'est emporté Leonardo. Seulement, la sortie du dirigeant parisien n’a pas plu à tout le monde en Argentine.

La presse argentine répond à Leonardo

Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain a saisi la FIFA pour tenter de faire annuler les convocations de Lionel Messi et Leandro Paredes, mais en vain. Conformément aux règles qui régissent l’institution mondiale du football, le club de la capitale n'a pas vraiment le choix et doit laisser les deux joueurs rejoindre leur sélection pour les matchs internationaux du mois de novembre. Au pays de Diego Maradona, c’est le quotidien Olé qui se fait le porte-parole du peuple pour répliquer à Leonardo.

« Leonardo est responsable de l'effectif doté du plus gros portefeuille de la planète, et il se plaint que les Argentins peuvent plus profiter du 'supercrack' que les Parisiens », écrit le principal média du pays, avant d’envoyer un tacle bien appuyé à Leonardo. « Il cherche des raisons pour justifier pourquoi son équipe de galactique ne détruit pas tout sur son passage », conclut Olé. Leonardo et le PSG apprécieront.