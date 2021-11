PSG Mercato : Le Real prépare un coup monumental pour l’hiver !

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2021 à 21:01

Le Real Madrid veut frapper un très gros coup au PSG durant le prochain mercato hivernal. Florentino Pérez s’active même déjà dans ce sens.

Mbappé veut toujours quitter le PSG

Dans son édition du jour, le quotidien Marca assure que « l’opération Mbappé » est toujours en vigueur du côté du Real Madrid. En effet, libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Conformément à la réglementation de l’UEFA, il pourra librement négocier un accord avec un autre club de son choix à compter du 1er janvier prochain.

Considéré comme la première destination possible de l’international français, le club espagnol pourra donc lui proposer un bail en vue de l’été prochain. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pourrait donc quitter gratuitement le PSG. Toujours selon la même source, Florentino Pérez est « convaincu que le plan suit son cours prévu. » Le président du club madrilène estime que les choses se passent comme convenu et qu’il ne reste plus que « 50 jours » à attendre avant l’offensive finale qui devra acter le départ de Mbappé pour l’été 2022.

D’ailleurs, le journal espagnol indique que le champion du monde 2018 « reste ferme dans son intention de terminer le cycle au PSG » avant de « se lancer dans une nouvelle aventure en tant que leader incontesté du nouveau projet sportif que prépare le Real Madrid » pour les années à venir. « C’est ce qu’affirment ceux qui connaissent les détails de l’opération », explique Marca. Toutefois, les dirigeants madrilènes ont quelques doutes sur l’entourage du coéquipier de Lionel Messi.

Le Real redoute l’entourage de Mbappé

Marca révèle également que la direction du Real Madrid redoute l’influence de l’entourage de Kylian Mbappé. En effet, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier du soutien des membres de la famille du joueur. Notamment de sa mère Fayza Lamari qui n’a pas caché dans les colonnes du journal Le Parisien que « quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas. Moi je lui disais d’aller jusqu’à Paris 2024, mais il avait ses arguments. »

Mieux, l’ancienne handballeuse, qui gère la carrière de son fils avec son père Wilfrid Mbappé et l’avocate Delphine Verheyden, avait également avoué qu’elle « discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. » Une sortie médiatique qui avait secoué le Real Madrid, qui craint que la pression familiale ne fasse faire craquer Kylian Mbappé. Florentino Pérez se prépare ainsi à anticiper toute mauvaise surprise avec une dernière chance pour le Paris SG d’empocher un joli chèque dans cette affaire.

Le Real Madrid va lancer une offensive cet hiver

La radio Onda Cera confirme l’info de Marca et révèle que le Real Madrid prépare une offre à transmettre au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé dès cet hiver. Le média ibérique explique que les pensionnaires de Santiago Bernabeu veulent doubler toute concurrence dans ce dossier lorsque le contrat du natif de Bondy arrivera à expiration le 30 juin prochain. Ensuite, Onda Sera explique la nouvelle offensive madrilène à venir des Merengues par la peur de Florentino Pérez qui pense qu’un succès du PSG en Ligue des Champions pourrait faire changer d’avis au partenaire de Neymar. Pour se mettre à l’abri d’un éventuel revirement, le Real prépare un gros chèque pour le PSG pour janvier. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Mauricio Pochettino voudront laisser partir Mbappé en pleine saison.