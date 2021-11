PSG Mercato : Mbappé au Real, un deal déjà réglé sans le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 13:11

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG pour le Real Madrid. Et l’affaire serait même déjà bien embarquée.

Un pacte secret entre Mbappé et le Real Madrid ?

Dans son édition du jour, Marca révèle que le Paris Saint-Germain a lancé une dernière offensive auprès de Kylian Mbappé. Ne comptant pas se séparer de son attaquant de 22 ans, le club parisien est prêt à lui offrir un salaire astronomique afin qu’il accepte de parapher un nouveau bail. Le journal espagnol assure que le Real Madrid est serein et confiant malgré cette énième tentative de Nasser Al-Khelaïfi.

La direction madrilène craint un peu l’influence de la famille du joueur, notamment son père et sa mère, favorables à une prolongation avec le PSG, mais Florentino Pérez est certain que le champion du monde 2018 va honorer sa parole et refuser la proposition parisienne. Ainsi, Mbappé a bel et bien un accord secret avec le Real Madrid, lui demandant de ne pas répondre favorablement au projet de renouvellement du Paris SG. D’ailleurs, un ancien joueur du Real Madrid et coéquipier de l’ex-Monégasque durant quelques mois à Paris a livré une confidence choc sur ce dossier.

Jesé Rodriguez se lâche totalement sur l’avenir de Mbappé

Attaquant du Paris Saint-Germain de 2016 à 2021, Jesé Rodriguez connaît Mbappé pour l’avoir côtoyé dans le vestiaire parisien. Alors que l’international français est annoncé avec insistance au Real Madrid à la fin de son contrat avec le PSG, l’été prochain, le milieu de terrain offensif de l'UD Las Palmas a confirmé dans une interview dans l’émission #Vamos de la chaîne Movistar+ ce que le coéquipier de Lionel Messi et Neymar lui avait dit sur le Real Madrid.

« Quand je lui ai parlé là-bas, il m'a dit qu'il allait jouer pour le Real Madrid un jour. Je ne savais pas si c'était dans un, deux ou trois ans, mais que son rêve était de jouer pour Madrid », a déclaré le joueur de 28 ans. Formé au Real Madrid, Jesé assure que Mbappé « finira par jouer ici », à Santiago Bernabeu, « j’en suis sûr. Je ne sais pas si maintenant ou la saison prochaine ». Comme il l’avait déjà confié dans le passé, Jesé assure ainsi que le protégé de Mauricio Pochettino veut rejoindre le club espagnol, qui envisagerait de formuler une offre au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal.

PSG Mercato : Le Real prêt à faire une offre au PSG cet hiver

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé et le Golden Boy 2017 rêve d’enfiler un jour la tunique blanche. Lors du mercato estival passé, il voulait déjà rejoindre les Merengues, mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont refusé de le laisser partir comme il l’a reconnu lui-même dans une interview avec L’Équipe. Après s’être éconduit avec une première offre de 160 millions d’euros, le club madrilène est revenu à la charge avec un chèque de 180 millions d’euros.

Convaincu de pouvoir convaincre son prodige tricolore de parapher un nouveau contrat, le vice-champion de France a refusé de négocier avec le Real Madrid. À un an de la fin de son contrat, Mbappé est aujourd’hui maître de son destin. Selon plusieurs observateurs et sources étrangères, tout porte à croire qu’il va rejoindre librement l’ancien club de Sergio Ramos et Keylor Navas à l’issue de la saison.

Mais Onda Cero assure que, craignant que le joueur ne craque sous la pression familiale et un succès du Paris SG en Ligue des champions, le Real s’apprête à revenir à la charge avec une nouvelle offre pour le PSG en janvier.