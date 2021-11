PSG Mercato : Mbappé conditionne son transfert au Real !

Publié par JEAN-LUC D le 09 novembre 2021 à 05:30

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé, décidé à quitter le Paris SG pour Real Madrid, aurait fixé une condition au président madrilène.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne voudrait pas d'Ancelotti

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe début octobre, Kylian Mbappé a très clairement avoué qu’il ne quitterait le PSG en fin de saison que pour rejoindre le Real Madrid. Fan du club madrilène, l’attaquant de 22 ans n’a pas renoncé à son rêve de jouer pour la Maison-Blanche. Et d’après la presse espagnole, l’international tricolore du Paris SG s’active pour sa prochaine arrivée à Santiago Bernabeu.

L’enfant de Bondy aurait notamment adressé une première requête colossale à la direction madrilène. En effet, d’après les informations divulguées par le média El Nacional, le champion du monde 2018 ne souhaite pas travailler avec Carlo Ancelotti lorsqu’il arrivera au Real Madrid. Le coéquipier de Neymar et Lionel Messi au Paris Saint-Germain n’est pas un grand fan de l’entraîneur de foot italien. Il jugerait ses méthodes « dépassées ». Le Golden Boy 2017 souhaite donc qu'un autre entraîneur soit nommé sur le banc du Real Madrid avant son éventuel transfert gratuit en juin.

Transfert Paris SG : L’entraîneur idéal selon Mbappé

Pas fan de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé aurait clairement réclamé sa tête à Florentino Pérez. Selon El Nacional, le jeune buteur du PSG aimerait que le Real Madrid soit entraîné par l’actuel coach de Liverpool, Jürgen Klopp. Le technicien allemand et Mbappé s’apprécient mutuellement et ne le cachent pas chaque fois que la question est posée.

En poste depuis 2015, le manager des Reds est sous contrat jusqu’en juin 2024 et son départ n’est pas à l’ordre du jour du côté de Liverpool. Interrogé en mars dernier sur son avenir alors que son nom était cité comme l’un des potentiels successeurs de Joachim Löw à la tête de la Mannschaft, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a été clair sur le sujet.

« Non, je ne serai pas disponible pour prendre en main la sélection d'Allemagne cet été ou après l'été. J'ai encore trois ans de contrat à Liverpool. C'est une situation simple, j'ai signé un contrat et j'essaie de l'honorer », avait expliqué Jürgen Klopp qui était aussi ciblé par ailleurs le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus Turin ces dernières années. Reste maintenant à savoir si Kylian Mbappé parviendra à faire changer d’avis au manager de Liverpool.

La main de Sergio Ramos derrière les caprices de Mbappé ?

L'on pourrait voir la main de Sergio Ramos, le défenseur rejeté par la direction madrilène à la fin de son contrat, derrière cette demande de dernière minute de l'attaquant. En effet, alors que les deux parties étaient en négociation pour la prolongation de son contrat, le Real Madrid a annulé son offre d'une année lorsque le joueur avait pris la décision de l'accepter. Ces derniers temps, la presse espagnole a fait savoir que la décision d'annuler l'offre faite à Ramos avait été instiguée par Carlo Ancelotti.

L'ancien coach de Chelsea qui a remplacé Zinédine Zidane sur le banc madrilène aurait fait savoir à Florentino Perez qu'il ne comptait pas sur l'actuel joueur du PSG pour le rôle de capitaine de son équipe. Les dirigeants merengues en ont déduit qu'il ne voulait pas travailler avec le défenseur qui n'aurait de toute façon pas bien reçu la nouvelle de sa perte du brassard après sa prolongation.

Maintenant qu'il évolue auprès de Kylian Mbappé au Paris SG, même s'il n'a pas encore joué son premier match, il ne serait pas surprenant que Sergio Ramos soit à la base du grand doute qu'aurait émis le joueur offensif Parisien sur le coach censé l'entraîner dès la saison prochaine. Rien ne dit d'ailleurs que Mbappé quittera le PSG après un éventuel triomphe de l'équipe de football de la capitale en Uefa Ligue des champions cette saison. Son actuel statut de meilleur joueur offensif du Paris SG du moment devrait aussi encourager ses dirigeants à lui proposer un contrat inédit.

Le directeur sportif du club de la capitale a donc encore une carte à jouer.