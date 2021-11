LOSC : Lille OSC met les bouchées doubles en vue du Mercato

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2021 à 23:01

Vu l’intérêt pour Renato Sanches, le mercato du LOSC s’annonce animé. Pour ce faire, le club s’est connecté à la plateforme TransferRoom.

Le LOSC se connecte à la plateforme TransferRoom

À l’instant de plusieurs clubs européens, et non des moindres, le LOSC a rejoint un ensemble des clubs professionnels de football sur la plateforme TransferRoom. Dans un message posté sur Twitter, la structure spécialisée dans le marché des transferts du football et reconnue par les décideurs de plus de 600 clubs dans le monde a officialisé l’affiliation de Lille OSC. « Champions de France et vainqueurs sur le marché des transferts... Bienvenue sur TransferRoom. Nous sommes ravis de vous avoir à bord, le LOSC », a-t-elle annoncé.

Mais quels sont les avantages de l’inscription du club lillois sur ladite plateforme, qualifié « d’outil essentiel de tous les jours ». « Devenir membre de TransferRoom donne aux clubs, accès à un réseau mondial de plus de 500 autres clubs de 78 ligues dans 44 pays – et maintenant à des agents aux quatre coins du monde. Les décideurs ont accès à des informations fiables et en temps réel sur le marché et sont capables de partager ces informations et de négocier directement entre eux... » a expliqué Jonas Ankersen, fondateur de la plateforme, il y a quelques semaines.

TransferRoom pour accélérer le transfert de Renato Sanches ?

Grâce à ce vaste réseau de clubs, joueurs et agents de joueurs qui permet d’être interconnecté, des clubs anglais, notamment Arsenal, Liverpool ont pu réaliser des transferts lors du dernier mercato estival. Le LOSC pourrait se servir de ce nouvel outil pour les transferts dans les tuyaux dans le Nord. À quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, des joueurs lillois, dont Renato Sanches, sont en instance de transfert. Le président Olivier Letang avait confirmé l'offre d'un grand club pour l'international portugais à l'été, mais il s'était blessé et son départ avait été ajourné. Liverpool ou encore le FC Barcelone étaient en tête parmi les équipes intéressées par les services du N°18 du LOSC.