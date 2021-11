FC Nantes Mercato : Un flop de Gourcuff évoque son retour

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 23:11

Ancien attaquant du FC Nantes, Élie Youan évolue aujourd’hui en Suisse. L’ailier a envoyé un message à son ancienne direction.

Élie Youan ouvre la porte à un retour au FC Nantes

Comme bon nombre d’écuries de l’élite, le FC Nantes peine à conserver ses pépites. L’été dernier, Nantes a transféré Élie Youan à Saint-Gall (D1 Suisse) contre 500 000 euros. L’ailier gauche s’est engagé avec la formation helvète pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Alors qu’il réussit ses débuts en Suisse, l’ancien Canari a été interrogé sur son avenir. L’ancien international U20 tricolore est notamment ouvert à un retour au FCN. « Réussir à la maison, à Nantes était un objectif. Aujourd’hui, revenir en Ligue 1 pourquoi pas ? », a confié l’attaquant de 22 ans, non sans évoquer son douloureux départ du club des bords de l’Erdre. « Mon premier souhait était de rester mais le coach [Christian Gourcuff] ne comptait plus sur moi, je n’étais plus heureux parce qu’à l’entraînement je ne jouais pas à mon poste […] J’aurais aimé m’imposer à Nantes, dans ma ville et mon club de cœur, néanmoins je ne regrette rien », a confié l’ancien Canari à Ouest-France.

Un retour au FCN encore lointain pour Youan ?

S’il est disposé à retourner au FC Nantes, Élie Youan ne se ferme pas d’autres horizons. Après la Suisse, l’attaquant rêve notamment d’évoluer dans des meilleurs championnats comme la Premier League ou la Bundesliga. « J’aime l’Angleterre mais pour y arriver, il faut passer par des étapes. La première, après Saint-Gall, serait l’Allemagne et la Bundesliga qui sont à côté. C’est un championnat très intéressant pour les jeunes français et les attaquants. On sait que la Suisse est l’antichambre de la Bundesliga donc je suis attentif », a-t-il lâché. Au vu de ses performances, le joueur formé au FCN peut croire en ses rêves. Il compte 6 réalisations et 3 passes décisives en 14 apparitions avec St-Gall cette saison.