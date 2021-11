ASSE Mercato : Roland Romeyer a signé une opération fructueuse !

Publié par JEAN-LUC D le 14 novembre 2021 à 19:25

Avant-dernier du championnat, l’ ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1. Mais Roland Romeyer pense aussi à l’avenir du club stéphanois.

Partenariat entre l’ ASSE et Espoirs de Guédiawaye

Une convention de partenariat de trois ans a été signée vendredi entre l’AS Saint-Étienne et le club sénégalais, Espoirs de Guédiawaye, qui évolue en Ligue régionale. Club amateur basé sur formation de jeunes talents, les Espoirs de Guédiawaye vont donc participer au renforcement de l’équipe des Verts dans l’avenir. Avec cette opération, Roland Romeyer fait entrer l’AS Saint-Étienne dans le cercle de son rival lyonnais, partenaire du Dakar Sacré-Cœur, mais également du FC Metz et de l’Olympique de Marseille, qui se sont associés à Génération Foot et Diambars.

Avant même la formalisation de leur convention, les Espoirs de Guédiawaye avaient déjà envoyé deux joueurs issus de son académie à Saint-Étienne : le gardien Boubacar Fall et l’ailier El Hadji Dièye. Un deal déjà fructueux pour l’ASSE selon le patron du recrutement.

ASSE Mercato : Gérard Fernandez se félicite du partenariat avec Guédiawaye

Gérard Fernandez, le responsable du recrutement de l'AS Saint-Étienne n’a pas caché sa joie après la signature du partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye. Sur le site wiwsport, le dirigeant de l’ ASSE a exprimé son émerveillement face au travail effectué dans le club sénégalais. Représentant Roland Romeyer, président du directoire du club ligérien, à la cérémonie de signature au Sénégal, Gérard Fernandez s’est félicité de ce nouveau partenariat déjà fructueux avant même son officialisation.

« Je représente Roland Romeyer, qui n'a pas pu se déplacer en raison de la situation actuelle à l'AS Saint-Étienne. Je suis très content d'être ici. Nous avons déjà attaqué avec les Espoirs de Guediawaye une très fructueuse collaboration puisque deux joueurs ont déjà signé un contrat professionnel chez nous (Fall et Dieye). Ce qui est assez exceptionnel », a déclaré le recruteur de l’ASSE.

Puis d’ajouter : « on a déjà une réussite dans cette collaboration avec ces deux garçons qui sont reconnus par nos techniciens comme des garçons à potentiel, ayant vraiment le niveau pour faire une carrière professionnelle. C'est donc déjà une réussite et c'est même inespéré pour nous aussi rapidement. On espère donc que ce soit le début d'une collaboration encore plus fructueuse, plus pointue notamment sur le plan technique avec des échanges réguliers notamment avec les techniciens. On espère aller le plus loin possible et que les deux parties soient gagnants. Que de notre côté on récupère de très bons joueurs et que l'on puisse apporter une aide technique ici aux Espoirs de Guediawaye. »

Pour rappel, le partenariat entre l’AS Saint-Étienne et Guédiawaye court jusqu’en juillet 2024.