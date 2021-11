PSG Mercato : Avant Mbappé, le Real sur un gros coup à 0€

Publié par Ange A. le 15 novembre 2021 à 00:14

Déjà menacé par le Real Madrid pour Kylian Mbappé, le PSG est encore concurrencé par le club espagnol sur un autre dossier chaud.

Le PSG encore menacé par le Real Madrid sur une piste prestigieuse

Auteur d’un quadruplé lors du succès des Bleus contre le Kazakhstan samedi, Kylian Mbappé a maintenu sa position quant à son avenir. Sa dernière sortie indique clairement que l’attaquant de 22 ans n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Sauf surprise, le champion du monde tricolore devrait faire l’objet d’un départ gratuit au Real Madrid. Outre ce dossier, le PSG devra également se méfier du club espagnol sur une autre piste de prestige. Comme le club francilien, le vice-champion d’Espagne courtise Paul Pogba. Le milieu tricolore, actuellement blessé, est en fin de contrat à Manchester United. Il présente donc une belle opportunité à zéro euro pour le prochain mercato estival.

Une grosse offensive annoncée pour Pogba cet hiver

Selon Marca, le Real Madrid veut boucler ce deal dans de brefs délais. Le quotidien madrilène assure que les Merengues entendent trouver un accord avec Pogba dès janvier. Le milieu de 28 ans sera déjà alors libre de s’engager avec le club de son choix en vue de son départ l’été prochain. Le journal croit savoir que comme avec Kylian Mbappé, le club espagnol entend mettre Karim Benzema en avant pour convaincre « La Pioche » de rejoindre Bernabeu. Comme pour dire que le Real est parti pour contrarier les plans du Paris Saint-Germain pour l’été.

Outre la piste Pogba, le PSG en explore d’autres à zéro euro. Leonardo s’intéresse à Franck Kessié et Marcelo Brozovic. Les deux milieux de terrain sont respectivement en fin de contrat avec l’AC Milan et l’Inter Milan. Mais ces cibles ne constitueraient que des plans B en cas d’échec du dossier Pogba, sur le départ à Old Trafford.