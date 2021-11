PSG Mercato : Real Madrid, Mbappé lâche une déclaration-choc !

Publié par JEAN-LUC D le 14 novembre 2021 à 18:42

Auteur d’un quadruplé avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est revenu sur son transfert avorté au Real Madrid.

Mbappé « plus heureux dans ma vie personnelle »

Déterminé à changer d’air après un Euro raté et surtout un penalty manqué qui a éliminé la France en huitième de finale, Kylian Mbappé a manifesté le souhait de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Mais Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont refusé l’offre de 180 millions d’euros du club madrilène pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant de 22 ans. Ce dimanche matin, à la faveur d’une interview accordée à l'émission Téléfoot sur TF1, l’international français est revenu sur son été agité. Le partenaire de Lionel Messi et Neymar Jr avoue que tout ce qu’il a vécu durant l’été l’a transformé.

« Je pense que ce qui m’est arrivé cet été m’a forgé aussi. De prendre coup sur coup un penalty raté qui est décisif et un non-transfert, cela teste votre mental. Cela teste vos limites. J’ai répondu de la meilleure des manières. Cela m’a aussi renforcé. Maintenant, je suis encore plus confiant que je ne l’étais avant. Tout en étant humble et déterminé à faire de grandes choses cette saison », a déclaré le protégé de Mauricio Pochettino, désormais tourné vers l'avenir et sa dernière saison contractuelle sous le maillot du Paris SG.

Kylian Mbappé évoque ses interviews avec L’Équipe et RMC Sport

Poursuivant, Kylian Mbappé est revenu également sur ses deux interviews-vérité avec L’Équipe et RMC Sport. Le natif de Bondy reconnait que le fait de s’être libéré et dit sa part de vérité après toutes les spéculations de l’été lui a été bénéfique pour cette saison.

« Je ne sais pas si ma prise de parole a été libératrice. Après je n’ai pas non plus eu une préparation physique complète, a encore expliqué le champion du monde 2018. C’est sûr que de vider son sac après toutes les fausses rumeurs et les non-dits, cela aide. Mais après j’étais aussi beaucoup mieux physiquement. J’étais beaucoup mieux dans mes baskets. Je suis aussi beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle et cela joue aussi. C’est le plus important et cela aide pour faire de grandes performances », a expliqué Mbappé.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain poursuit son forcing pour le convaincre de parapher un nouvel engagement alors que son bail actuel prend fin le 30 juin prochain.