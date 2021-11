PSG Mercato : Le Paris SG veut frapper un coup de folie au Barça

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 13:37

Après Neymar et Lionel Messi, l'histoire d'amour continue entre le PSG et le Barça. Le Paris SG aimerait frapper un coup énorme à Barcelone.

PSG Mercato : Paris s’enflamme pour un crack de la Masia

Décidément, le Paris Saint-Germain semble ne pas être totalement rassasié de sa douloureuse défaite en Ligue des champions contre le FC Barcelone. Depuis 2017 et la fameuse Remontada, le club Rouge et Bleu a multiplié les énormes coups mercato en piochant chez son rival espagnol. Que ce soit des joueurs de classe mondiale comme Neymar (2017), Lionel Messi cet été ou encore des jeunes pépites issues du centre de formation, Paris n’a cessé de piller le Barça et compte bien récidiver cette saison.

Après Xavi Simons, qui pourrait retourner chez les Blaugranas en 2022, ou encore Kays Ruiz-Atil, le Paris SG aimerait récupérer une nouvelle pépite de La Masia, Diego Almeida. Jeune défenseur central des Juveniles A (catégorie U18), Almeida est l’un des plus grands espoirs de la formation barcelonaise et voit chaque jour de gros clubs de Liga lui faire les yeux doux.

À seulement 17 ans, le prodige espagnol pourrait quitter le navire catalan pour rallier l’écurie parisienne qui aimerait lui offrir un contrat longue durée. Comme l’avance le média Sport, le PSG aurait proposé un plan de carrière ambitieux au défenseur central afin de le convaincre de suivre le même chemin que Simons et Atil.

Xavi garde espoir pour conserver son joueur

Face aux assauts de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, il est souvent difficile de tenir tête et beaucoup de clubs en ont fait les frais. Enlisé dans une crise sportive depuis le début de saison, le FC Barcelone est le mieux placé pour témoigner de la puissance qu’a le Paris Saint-Germain pour convaincre un joueur de rallier ses rangs. Néanmoins, depuis l’arrivée de Xavi Hernandez il y a quelques semaines, le Barça semble avoir repris du poil de la bête et gagné en rapport de force face aux cadors d’Europe. Pour conserver Diego Almeida, le nouveau technicien espagnol aimerait lui offrir plus de protagonisme en équipe première.

C’est ainsi que le 11 novembre dernier, Xavi avait fait monter le footballeur de 17 ans avec les pros, pour s’entraîner aux côtés de grands défenseurs comme Gerard Piqué et Jordi Alba. Une faveur qui selon le média catalan, n’aurait pas laissé insensible l'intéressé. Ce dernier ne compte pas lâcher son club formateur de sitôt et attend de voir comment évoluera sa situation dans les prochains mois pour éventuellement s’ouvrir aux offres extérieures. Le Barça devra néanmoins prendre une décision rapidement pour son joyau s’il ne veut pas le perdre gratuitement en 2023 (date de la fin de son contrat chez les Blaugranas).