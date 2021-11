Barça Mercato : 40M€, un crack mondial se rapproche de Barcelone !

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 13:05

C'est la révolution au Barça. Xavi aurait ordonné de passer à l'action pour un grand espoir qui affole les plus grosses écuries comme le PSG.

Barça Mercato : Adeyemi à Barcelone, ça brûle !

Son nom ne vous dit peut-être encore rien, et pourtant, Karim Adeyemi affole la planète football. À tout juste 19 ans, l’attaquant du RB Salzbourg est au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs cadors européens dont le Paris Saint-Germain. Si le club français a pour objectif de recruter le crack allemand pour pallier au départ de Kylian Mbappé, ces derniers jours, un autre cador s’est hissé au rang des prétendants au joueur, le FC Barcelone.

Si le Barça semblait en perdition au début de saison, notamment après avoir vu Lionel Messi quitter le club à cause de graves soucis financiers, l'arrivée récente de Xavi Hernandez semble avoir donné un coup de boost considérable à l’écurie blaugrana. Le technicien espagnol a entrepris une révolution d’envergure dans la capitale catalane, en instaurant des règles strictes de bonne conduite, et en se positionnant sur de gros dossiers mercato. Après Dani Alves, arrivé gratuitement cette semaine à Barcelone, Xavi aurait déjà planifié de recruter Karim Adeyemi, que ce dernier lorgne depuis un moment.

Si l’intérêt du Barça pour l’attaquant allemand n’est pas nouveau, les dernières tendances venues d’Espagne affirment que tout pourrait s’accélérer lors du prochain mercato hivernal. Comme l’avance Sport, l’idée d’une signature d'Adeyemi chez les Blaugranas se précise de plus en plus. Xavi serait l’initiateur de cette requête, le technicien espagnol serait prêt à débourser pas moins de 40 millions d’euros. Une information relayée par le journaliste Patrick Berger sur son compte Twitter. " Karim Adeyemi est une piste chaude du Barça. Xavi est un grand fan de l’attaquant de 19 ans. Le board espagnol est prêt à faire une offre cette semaine : contrat de 5 saisons à la clé, et un montant de 40 millions d’euros. Pas de prêt cet hiver ! "

Une information vite confirmée par le journaliste allemand Florian Plettenberg, très au courant des dernières informations venues d’outre-Rhin.

" L’intérêt du Barça confirmé, ça brûle, une offre est attendue dans les prochains jours. Xavi le veut en tant que joueur à mouvements. Adeyemi est intéressé ", peut-on lire sur son compte Twitter. Reste à voir désormais la réaction du PSG, qui faisait du joueur de 19 ans un candidat solide à la succession de Mbappé en attaque.