PSG Mercato : Mohamed Salah, une info explosive tombe à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 10:51

Annoncée comme l’une des possibilités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, l’opération Mohamed Salah serait loin d’être un bluff.

Liverpool prêt à laisser filer Mohamed Salah ?

Outre les pistes menant à Erling Haaland du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski du Bayern Munich et récemment Karim Adeyemi du RB Salzbourg, le Paris Saint-Germain pousse également en coulisses pour tenter de recruter Mohamed Salah dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé, libre en fin de saison. Et d’après les dernières informations du média El Nacional, Nasser Al-Khelaïfi et les siens pourraient avoir une belle ouverture avec l’international égyptien de 29 ans lors du prochain mercato estival.

Le journal espagnol explique que les dirigeants de Liverpool font le maximum afin de parvenir à un accord pour la prolongation de contrat de leur buteur. Toutefois, si aucune entente n’est trouvée d’ici la fin de saison, les Reds ne prendront aucun risque de voir Mohamed Salah s’en aller gratuitement en 2023. L’ancien avant-centre de l’AS Roma pourrait donc être placé sur le marché l’été prochain. Si le PSG est bien en embuscade dans ce dossier, Leonardo est loin d’être seul sur ce coup.

PSG Mercato : Le Barça veut gâcher les plans du Paris SG

Toujours selon El Nacional, le Paris Saint-Germain pourrait voir le FC Barcelone lui barrer la route pour Mohamed Salah. La source indique notamment que le nouvel entraîneur du club catalan, Xavi Hernandez, aurait clairement fait savoir à sa direction que si le Real Madrid accueille Kylian Mbappé l’été prochain, le Barça devra aussi faire l’effort de recruter une grosse star mondiale.

Malgré une situation financière déjà compliquée, les Blaugranas auraient commencé à travailler en coulisses sur la piste Salah. Arrivé en juillet 2017 contre une enveloppe de 42 millions d'euros en provenance de l'AS Roma, le double Ballon d'Or africain (2017 et 2018) est évalué à 100 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le PSG est donc prévenu.