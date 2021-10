PSG Mercato : Mbappé laisse encore une chance à Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 05 octobre 2021 à 13:29

C’est désormais très clair pour tous. Kylian Mbappé a officiellement réclamé un bon de sortie au PSG durant le mercato estival passé. Mais la direction parisienne a refusé de le laisser partir. L’attaquant de 22 ans va-t-il finalement changer d’avis et parapher un nouvel engagement avec les Rouge et Bleu ? Il a répondu.

Mbappé : « Rester au PSG ? On en est loin »

Après quatre saisons passées sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a manifesté l’envie de rejoindre le Real Madrid cet été. Mais ses dirigeants ont refusé de le perdre et l’enfant de Bondy est resté à Paris pour honorer sa dernière année de contrat. Selon le quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar espèrent toujours parvenir à le convaincre de renouveler son engagement.

Ayant désormais le dossier en main, le président parisien compte bien déployer tous ses efforts pour faire plier Mbappé comme il l’a réussi avec Neymar et Angel Di Maria. Interrogé sur le sujet par RMC Sport et L’Équipe, le principal concerné s’est voulu très clair : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. » Toutefois, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco ne ferme pas complètement la porte au PSG.

Mercato PSG : Mbappé n’exclut pas totalement l’idée d’une prolongation

Proche de quitter le Paris SG pour filer au Real Madrid, Kylian Mbappé n’écarte désormais aucune option pour son avenir. Si Karim Benzema pense qu’il est déjà promis au club madrilène, l’enfant de Bondy, lui, laisse toujours une petite lueur d’espoir à son club en vue d’une prolongation de son bail qui expire le 30 juin prochain.

« C’est acté, donc, vous allez partir… Ça fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer », a précisé le champion du monde 2018.

Affaire à suivre donc…