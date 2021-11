ASSE : Un important départ bientôt officialisé à Sainté

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 08:21

Sauf surprise, l’AS Saint-Étienne va changer d’équipementier au terme de la saison. L’ ASSE est équipée par Le Coq Sportif depuis 2015.

Bientôt la fin entre Le Coq Sportif et l’ ASSE

Bien que dans le dur, l’AS Saint-Étienne s’attend à de nombreuses mutations dans les prochains mois. L’ ASSE est toujours dans l’attente d’un nouveau propriétaire. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitent passer la main à un nouvel actionnaire après plus de 15 ans à la tête des Verts. Outre ce dossier brûlant, un changement de logo est annoncé depuis de longs mois. Un autre changement, et non des moindres est également annoncé à Sainté d’ici la fin de la saison. S’appuyant sur les récentes informations de Peuple Vert, Foot Mercato confirme l’arrivée d’un nouvel équipementier pour les Verts. Le média en ligne assure que le club ligérien va mettre un terme à son contrat avec Le Coq Sportif. Noué en 2015, le partenariat entre les deux parties court pourtant jusqu’en 2025.

Un équipementier danois pour les Verts

Mais l’AS Saint-Étienne a décidé de ne pas aller au bout de son contrat avec Le Coq Sportif. Le site spécialisé assure que l’ ASSE sera désormais équipée par la marque danoise Hummel. Les modalités du contrat entre les Verts et son futur équipementier n’ont pas fuité. Spécialiste des maillots de handball, Hummel fournit l’équipe nationale du Danemark, demi-finaliste du dernier Euro. Plusieurs clubs anglais à l’image de Bristol City, d’Everton, Middlesbrough ou encore Southampton font également confiance à cette enseigne. Reste maintenant à attendre l’officialisation de ce partenariat par l’une des deux parties.