ASSE : Après le logo, un autre important changement annoncé

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 06:30

Une nouvelle ère se prépare du côté de l’AS Saint-Étienne. Alors qu’un nouvel investisseur reste attendue et qu’un nouveau logo est évoqué, un autre changement est annoncé à l’ ASSE.

De nombreux chamboulements attendus à l’ ASSE

Avec la nomination de Jean-François Soucasse au poste de président exécutif, une page s’apprête à se tourner à l’AS Saint-Étienne. Depuis le retrait annoncé de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer, un nouvel investisseur reste attendu chez les Verts. Deux candidats sont notamment en lice pour le rachat de Saint-Étienne. Le fonds d’investissement américain Terrapin ainsi que Olivier Markarian seraient intéressés par une reprise de l’ ASSE. Outre ce dossier, le club ligérien s’apprête également à changer de logo. Une consultation auprès des supporters a d’ailleurs été annoncée ces dernières heures. Un troisième changement, et non des moindres, devrait survenir à la fin de la saison.

Bientôt un nouvel équipementier pour les Verts

Sportune révèle en effet que l’AS Saint-Étienne va également changer d’équipementier à la fin de la saison. Le média spécialisé assure que Le Coq Sportif ne sera plus l’équipementier de l’ ASSE après cet exercice. Le contrat entre le club du Forez et l’enseigne française, qui expire le 30 juin 2022, n’a pas été renouvelé comme l’indique la source. Fournisseur des Verts dans les années 70 jusqu’en 1984, Le Coq Sportif avait de nouveau été sollicité par Sainté en 2015. D’après la même source, le Danois Hummel sera le prochain équipementier du club ligérien.