PSG Mercato : Succession Mbappé, coup de théâtre au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 11:25

Le PSG travaille déjà en coulisses sur l’éventuelle succession de Kylian Mbappé. Mais le club parisien ne compte pas faire n’importe quoi.

Le PSG se retire du dossier Erling Haaland

Annoncé comme la grande priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait finalement être ignoré par Nasser Al-Khelaïfi et les siens. D’après les informations du média espagnol El Nacional, les dirigeants du PSG semblent déjà lassés par les folles exigences de l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund, Mino Raiola. Face à ce dossier extrêmement complexe et onéreux, le club de la capitale refuse de participer à la surenchère attendue par le sulfureux homme d’affaires italo-néerlandais.

Malgré les bonnes relations entre Leonardo, le directeur sportif du Paris SG et Mino Raiola, le leader du championnat français aurait pris l’énorme résolution de mettre de côté le dossier Haaland. Raiola voudrait récupérer au moins 90 millions d’euros pour le compte du club allemand et s’octroyer une commission assez importante, sans compter le salaire de 30 millions d’euros annuels qu’il réclame pour son poulain. À la recherche d’un éventuel successeur à Mbappé, le PSG aurait d’ores et déjà identifié son plan B.

PSG Mercato : Leonardo tient déjà son plan B

Toujours selon la même source ibérique, les décideurs du Paris Saint-Germain sont désormais tournés vers la piste menant à Dusan Vlahovic. Recruté en 2018 en provenance du Partizan Belgrade contre un chèque de 1,9 million d’euros, l’international serbe est lié à la Fiorentina jusqu’au 30 juin 2023. Auteur de 12 buts en 14 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 21 ans a refusé toutes les offres de prolongation de sa direction. Pour ne pas le voir s’en aller librement, le club italien devrait donc le placer sur le marché durant le prochain mercato estival.

Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 50 millions d’euros. La Fiorentina avait déjà refusé de le laisser rejoindre l’Atlético Madrid l’été dernier pour 90 millions d’euros. Selon El Nacional, ce prix ne devrait pas augmenter à l’issue de la saison en cours. Mais à un an de la fin du bail de Dusan Vlahovic, le club de Florence pourrait revoir ses exigences à la baisse. Toutefois, le PSG devra compter avec la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.