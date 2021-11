PSG Mercato : Succession Mbappé, Haaland fixe ses conditions !

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 21:41

Erling Haaland est cité au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Le buteur du Borussia Dortmund aurait indiqué ses exigences au Qatar.

Erling Haaland a pris une grande décision pour son avenir

Placé dans le collimateur de presque tous les grands clubs européens, Erling Haaland devrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, l’attaquant de 21 dispose d’une clause spéciale lui permettant de quitter le Borussia Dortmund dès l’été 2022. Et cela devrait être le cas à l’issue de la saison en cours. En effet, La Gazzetta dello Sport révèle que la non-qualification de la Norvège pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar aurait poussé le buteur du BVB a revoir ses plans de carrière.

Sonné par ce coup dur, l’international norvégien souhaiterait désormais passer un cap dans sa carrière en rejoignant l’un des cinq grands clubs du monde. Cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain veut faire de lui le digne héritier de Kylian Mbappé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Toutefois, Leonardo devra franchir certaines étapes avant de parvenir à la signature du phénomène norvégien.

PSG Mercato : Haaland plus important que Messi et Neymar ?

En effet, le média espagnol El Nacional révèle qu’en de la clause libératoire comprise entre 75 et 90 millions d’euros, le en plus de battre la concurrence, le PSG devrait se montrer très convaincant auprès du clan Erling Braut Haaland. Le journal ibérique explique que l’avant-centre du Borussia Dortmund voudrait être la tête de gondole de sa prochaine équipe. Même s’il compte gagner 30 millions d’euros annuels dans son futur contrat, Haaland ne fait pas vraiment de l’argent la condition sine qua non pour son choix d’avenir.

Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront promettre au natif de Leeds que s'il signe à Paris pour remplacer Mbappé, il sera plus important que Lionel Messi et Neymar. D’après Eurosport UK, l’ancien prodige du RB Salzbourg attend donc de son prochain club qu’il lui promet un projet sportif ambitieux à même de lui faire gagner des trophées.

Une situation qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain étant donné que le Real Madrid pourrait finalement abandonner ce dossier pour se concentrer sur l’arrivée de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens devront toutefois se méfier des écuries anglaises.