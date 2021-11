Real Madrid : Ancelotti acte un retour colossal avant la LDC !

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 12:25

À quelques jours d'une rencontre capitale en Ligue des champions, le Real Madrid va acter un retour important qui devrait soulager Carlo Ancelotti.

Real Madrid : Hazard prêt à jouer contre Sheriff

C’est un match crucial qui attend les hommes de Carlo Ancelotti cette semaine en Ligue des champions. 1er de son groupe, le Real Madrid a l’opportunité de creuser l’écart avec ses concurrents du groupe D, ou au contraire, perdre sa place de leader et se mettre en danger pour la qualification finale. En d’autres termes, les Merengues n’ont pas le droit à l’erreur contre une épatante équipe du Sheriff Limassol, petit poucet de la compétition mais 3e du groupe D avec 6 points (à 3 points du Real).

Pour cette rencontre, l’entraîneur italien devra avoir en sa possession un maximum de ses joueurs, notamment en attaque pour inscrire le plus de buts possibles pour le goal average qui pourrait s’avérer déterminant. Justement, l’ancien coach du PSG pourra composer avec le retour de son attaquant belge, Eden Hazard.

Absent contre Grenade ce week-end après une blessure contractée durant la trêve internationale, l’attaquant de 30 ans fera son grand retour au meilleur des moments lors de la 5e journée de Ligue des champions. Comme l’annonce le journalise espagnol Sergio Quirante sur son compte Twitter, " Hazard sera de retour pour le match de mercredi. Son retour aux entraînements est prévu pour aujourd’hui, il est même arrivé en avance au centre d’entraînement de Valdebebas ".

Où en est Gareth Bale ?

Si Hazard connaît un début de saison en dents de scie et semble avoir perdu son poste de titulaire au profit de Marco Asensio, pour Gareth Bale, l’aventure s’annonce encore plus périlleuse. Absent depuis mi-septembre à cause d’une blessure contractée avec le Pays de Galles, l’attaquant a une nouvelle fois chuté il y a dix jours… en sélection nationale encore, et cela sans jamais avoir disputé la moindre minute avec le Real Madrid.

Si la situation a de quoi agacer les supporters merengues, son entraîneur, Carlo Ancelotti, a voulu calmer le jeu hier en conférence de presse, assurant que le Galois se montrait impliqué à Madrid. " Il est clair que Bale a beaucoup d’estime pour son équipe nationale, mais je peux vous assurer qu’il veut joueur pour le Real. Malgré tout ce qu’il s’est passé, j’ai vu qu’il avait envie de revenir avec nous. " La date exacte de son retour avec les Blancos n’est cependant pas connue.