OL : La réaction glaciale de Bosz après le doublé de Cherki

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 14:35

Peter Bosz, le coach de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé après la prestation de Rayan Cherki lors de la victoire de l’ OL à Brondby.

Peter Bosz toujours pas emballé par Rayan Cherki

Déjà assuré de finir en tête de son groupe, l’Olympique Lyonnais reste dans un bel état de forme en Ligue Europa. Jeudi, l’ OL a de nouveau dominé Brondby (1-3). Les Gones se sont imposés sur la pelouse des Danois grâce à un doublé de Rayan Cherki et un but d’Islam Slimani. Titulaire contre Brondby, Cherki a signé ses deux premières réalisations de la saison et s’est offert un nouveau record de précocité. À 18 ans et 100 jours, le Baby Gone est le plus jeune Lyonnais à inscrire un doublé en Coupe d’Europe. La performance du jeune attaquant lyonnais ne semble néanmoins pas emballer Peter Bosz. Le technicien néerlandais attend encore beaucoup du crack lyonnais.

Ce que Bosz attend de Cherki à l’ OL

Peter Bosz souhaite que Rayan Cherki s’améliore sur certains points, notamment le pressing et ses appels de balle. Le coach de l’Olympique Lyonnais l’a fait savoir après le coup de sifflet final. « En première période, il n’était pas très bon, comme l’équipe, notamment sur le pressing. Ensuite, ses deux buts ont été importants pour nous, il a bien joué à chaque fois en récupérant le ballon sur le premier, puis avec une belle action individuelle sur le second. Mais comme je l’ai dit, avant la pause, ce n’était pas ce que j’attendais », a souligné l’entraîneur de l’ OL. Malgré sa récente performance, le chemin est encore long pour que le jeune Lyonnais pour prétendre à un statut de titulaire. Contre Brondby, Cherki ne débutait que sa quatrième rencontre sur les onze disputées cette saison.