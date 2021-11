OM : Jorge Sampaoli, l’inquiétude grandit à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 12:39

Depuis quelques mois, l’ OM enchaîne des prestations peu convaincantes. Et son entraîneur, Jorge Sampaoli, est pointé du doigt pour la qualité de jeu proposé.

OM : La méthode Sampaoli inquiète à Marseille

Auteur d’un début de saison convaincant, l’Olympique de Marseille marque désormais le pas. Le club phocéen n’a remporté que deux victoires lors de ces douze dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et si l’ OM est revenu à la 4e place de Ligue 1 grâce à sa victoire face à Troyes (1-0) dimanche dernier, le jeu des Olympiens ne rassure pas les supporters et les observateurs marseillais. D’autant plus que l’élimination en Europa League cette semaine a démontré que cet OM était encore loin de ses ambitions européennes. Et dans de telles circonstances, l'entraîneur Jorge Sampaoli est forcément pointé du doigt pour ces méthodes plus ou moins surprenantes.

Le technicien argentin a inculpé sa méthode à l’Olympique de Marseille avec un jeu agressif, porté vers l’avant qui séduit bon nombre de supporters. Seulement, les résultats ne suivent pas comme en atteste le parcours de l’ OM en Ligue Europa cette saison (cinq matches consécutifs sans victoire). Le manque d’efficacité du club phocéen inquiète de plus en plus. Et Jonatan MacHardy, consultant pour RMC Sport, a confirmé cette tendance. « Le problème, c’est que quand tu es un entraineur avec des idéaux aussi extrêmes que Sampaoli, tous les choix peuvent passer à condition d’avoir des résultats. S’il y a des résultats, tu passes pour un génie, mais si la machine s’enraye, tu passes pour un taré. Le problème, c’est que cette équipe est totalement déséquilibrée (…) Je trouve l'OM plutôt inquiétant », a-t-il déclaré.

Sampaoli doit apporter des changements

L’entraîneur de l’ OM met certes de l’intensité au sein de son groupe. Mais malgré cette méthodologie, certains éléments clés de son groupe ont encore du mal à trouver leur place. C’est notamment le cas de Gerson. Recruté contre un chèque de 20 millions d’euros, le Brésilein peine à s’adapter au système de jeu olympien. Et il n’est pas le seul. Repositionnés un peu partout, Pol Lirola et Valentin Rongier ont encore du mal à retrouver leur meilleur niveau de jeu. Tandis qu’Amine Harit passe le clair de son temps sur le banc de touche, au point où la méthode Jorge Sampaoli semble désormais prévisible. Pour Jonatan MacHardy, il est donc important que cet OM se réinvente pour la suite de la saison. Il trouve le club phocéen « plus pragmatique que prévu » et réclame désormais du « changement ». Le prochain coaching de Jorge Sampaoli sera donc surveillé de très près.