Ce dimanche, l'OL accueille le Toulouse FC pour la 15ème journée de Ligue 1. Un match qui va départager les candidats à la succession de Fabio Grosso.

Mercato OL : Pierre Sage maintenu en cas de grosse performance contre Toulouse ?

Depuis la mise à l'écart de Fabio Grosso le 30 novembre dernier, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore trouvé son successeur. C'est Pierre Sage qui assure l'intérim, en attendant le choix définitif de John Textor. Selon RMC Sport, un duel entre Jorge Sampaoli et Bruno Genesio se fait de plus en plus pressant. Mais la réception de Toulouse, pour la 15ème journée de Ligue 1, pourrait redistribuer les cartes.

Dernier avec 7 points, l'OL ne compte « que » 5 unités de retard sur le barragiste lorientais, 6 sur le premier non-relégable... Toulouse. Ainsi, Pierre Sage peut réaliser un très joli coup en battant les Violets ce dimanche. Et semer le doute dans la tête des dirigeants, pour le choix du nouveau coach ? Peut-être. Le technicien de 44 ans n'a eu, pour le moment, que deux matchs pour s'exprimer. Pour un bilan mitigé : une défaite encourageante à Lens (3-2), et une autre plus sèche face à l'Olympique de Marseille (3-0).

Bruno Genesio et Jorge Sampaoli tous deux appréciés à l'OL

Toutefois, il paraît difficile de croire que John Textor laissera passer un nouveau revers. L'homme d'affaires américain avait déjà pris la presse de court, lorsque Fabio Grosso avait été officiellement mis à l'écart. Il avait pourtant assuré auprès de RMC Sport, quelques jours auparavant, lui faire confiance pour relever l'équipe. Cette décision laisse donc penser que Textor va privilégier un entraîneur d'expérience.

Bruno Genesio et Jorge Sampaoli, les deux candidats annoncés pour la succession de Grosso, ont chacun leurs arguments. D'après le quotidien sportif, le premier est très apprécié en interne. Son premier passage en tant qu'entraîneur principal (2015-2019) a marqué les esprits, que ce soit chez la direction, le staff, ou encore les joueurs comme Corentin Tolisso. Le second est proche de David Friio, le nouveau directeur sportif de l'OL. Il a travaillé avec lui à l'Olympique de Marseille, lorsqu'il était le coach de l'équipe première. Une chose est sûre : le résultat contre Toulouse va impacter le choix du nouvel entraîneur.