Devenu entraîneur par intérim de l'OL le 30 novembre dernier, Pierre Sage est bien parti pour rester. Il gagne de plus en plus la confiance de John Textor.

Mercato OL : Les résultats de Pierre Sage font douter John Textor

Il est le seul qui a réussi à redonner vie à l'Olympique Lyonnais cette saison. Pierre Sage n'était pas forcément l'homme de la situation attendu par les supporters, mais il gagne peu à peu leur confiance. Intronisé le 30 novembre dernier sur le banc du club, après l'éviction de Fabio Grosso, le technicien de 44 ans possède de bons résultats pour ses débuts.

C'est simple, il a déjà fait mieux que ses deux prédécesseurs. En l'emportant à Monaco (0-1) vendredi, Pierre Sage a signé une deuxième victoire consécutive à la tête des Gones. Une performance que Fabio Grosso et Laurent Blanc n'ont pas réussi à réaliser. Au classement, l'Olympique Lyonnais respire un grand coup. Le club rhodanien est provisoirement seizième et barragiste après 16 journées, avec un point d'avance sur le premier relégable : le FC Lorient, qui accueille Strasbourg ce dimanche. Et deux sur Clermont, la lanterne rouge qui se déplace à Marseille. De quoi faire douter John Textor sur le choix d'un nouvel entraîneur.

John Textor ne veut pas tout chambouler, Pierre Sage maintenu ?

Soucieux de voir son club poursuivre sur sa lancée, le président de l'OL réfléchit à maintenir Pierre Sage sur le banc. Pour rappel, deux entraîneurs d'expérience sont plebiscités pour prendre sa succession : Bruno Genesio et Jorge Sampaoli. Le premier est apprécié de certains cadres du vestiaire, comme Corentin Tolisso pour son premier passage à l'OL (2015-2019) en tant que coach principal. Le second entretient une relation amicale avec David Friio, l'actuel directeur sportif des Gones.

Selon Le Progrès, les résultats de Pierre Sage incitent John Textor à ne pas vouloir tout chambouler. En d'autres termes, cela voudrait dire que l'entraîneur par intérim deviendrait sans doute entraîneur principal. Le mercato hivernal pourrait également être plus tranquille que prévu, l'effectif ayant prouvé qu'il pouvait enchaîner les victoires, et pas contre n'importe qui. L'AS Monaco est troisième de Ligue 1 et n'avait perdu qu'une fois à domicile avant Lyon : c'était contre son rival niçois (0-1, 22 septembre). Le quotidien régional précise que seuls quelques ajustements pourraient être effectués à certains postes. Pas sûr que cela ravisse les fans.