Alors que la direction continue la course pour le recrutement d'un entraîneur, Pierre Sage pourrait rester à la tête de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la trêve hivernale.

OL : Pierre Sage, l'intérim pourrait encore durer plus

Qui pour prendre la succession de Fabio Grosso à la tête de l'Olympique Lyonnais ? C'est la question qui fait courir John Textor et David Friio ces derniers jours. Les deux dirigeants du club rhodanien travaillent à trouver un entraîneur définitif au club, pendant que Pierre Sage assure l'intérim. Débarqué du centre de formation sur le banc de l'équipe professionnelle, le Français n'a dirigé que deux matchs à la tête des Lyonnais. Si le premier match, quand bien même perdu (3-2) face au RC Lens, a fait naître une lueur d'espoir, l'humiliation 3-0 subie face à l'Olympique de Marseille a mis la direction en alerte. L'OL active ses pistes et veut régler le problème d'entraîneur au plus vite.

Alors que les tractations sont en cours, Pierre Sage a encore une dernière carte pour tout relancer, du moins jusqu'à la trêve hivernale. En effet, John Textor et son équipe voudraient bien donner une dernière chance à Sage pour étudier la possibilité de le conserver à l'intérim jusqu'en janvier. D'après L'Equipe, une victoire contre Toulouse ce week-end lui permettrait d'être maintenu sur le banc de touche des Gones jusqu'en janvier. Le scénario inverse pourrait sonner la fin de l'aventure et accélérer le processus de nomination d'un nouvel entraîneur. C'est un coup de pression pour le technicien de 44 ans, qui a tout à prouver lors de la 15e journée de Ligue 1.

Genesio ou Sampaoli pour mettre fin à l'intérim de Sage ?

En coulisses, ça bouge fort dans la quête à la signature d'un nouvel entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Depuis quelques heures, les nouvelles évoquent des contacts établis entre la direction de l'OL et Bruno Genesio. L'ancien entraîneur du club est actuellement à Lyon depuis son départ du Stade Rennais. Un entretien est même annoncé avec John Textor, alors que Genesio serait très chaud à l'idée de revenir au club après son passage entre 2015 et 2019. Dans le même temps, David Friio mise sur Jorge Sampaoli pour prendre la succession de Fabio Grosso. Le nouveau directeur sportif des Gones et l'ancien entraîneur du FC Séville ont déjà collaboré quand l'Argentin entraînait l'Olympique de Marseille et le Français occupait le poste de directeur sportif.