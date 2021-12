FC Nantes-OM : La compo tombe ! Un grand retour au milieu

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 14:37

Ce mercredi, l' OM se déplace à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes. Découvrez la compo de l'Olympique de Marseille avec un grand retour au milieu.

OM : Under absent, Dieng incertain

Tout juste vainqueur de l’ESTAC ce week-end, l’ Olympique de Marseille a l’occasion de réaliser une très belle opération comptable au classement de Ligue 1 contre le FC Nantes. Face à la formation d'Antoine Kombouaré, qui connaît une passe délicate (2 défaites et 2 nuls en 4 matches), les Olympiens peuvent passer en cas de victoire devant leurs concurrents directs au classement, comme l’OGC Nice et le Stade Rennais qui se confrontent respectivement au PSG et au LOSC (deux gros poissons de notre championnat).

Pour ce déplacement à Nantes, l’ OM sera privé de Cengiz Ünder en attaque. L’attaquant de 24 ans, arrivé cet été en prêt de l’AS Rome, est touché au dos depuis plusieurs semaines maintenant. Une mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli, quand on sait l’attachement que porte l’entraîneur argentin pour son joyau turc.

Le coach phocéen a cependant pris une décision importante pour sa ligne offensive, en convoquant le jeune Bamba Dieng, pourtant très incertain hier. Le très prometteur attaquant de 21 ans ne s’était pas entraîné hier avec ses coéquipiers après avoir été touché au genou en Ligue Europa contre Galatasaray (match où il avait été d’ailleurs l’une des seules satisfactions olympiennes).

Boubacar Kamara fait son retour dans le 11

Au centre de grosses rumeurs de transferts depuis cet été, Boubacar Kamara vit des moments pour le moins délicats à l’ Olympique de Marseille. Chahuté par ses supporters qui lui reprochent un certain manque de respect envers son club formateur, le milieu de terrain français avait créé la discorde la semaine dernière, en refusant de se présenter en conférence de presse avant le match contre Troyes.

Le joueur de 22 ans avait par la suite était mis de côté contre le promu. Un fait rare, que Jorge Sampaoli avait justifié par une volonté de faire tourner l’effecitf. Cette semaine, les tensions se sont en partie apaisées, l’ OM a gagné contre l’ESTAC et Boubacar Kamara s’est cette fois-ci présenté en conférence de presse aux côtés de son entraîneur. Le Minot devrait sans surprise débuter ce soir contre les Canaris aux côtés de Matteo Guendouzi et Dimitri Payet.

Compo probable de l’ OM contre le FC Nantes :

Gardien : P. López

Défenseurs : V. Rongier, W. Saliba, A. Gonzalez, L. Peres

Milieux de terrain : D. Payet (C), B. Kamara, M. Guendouzi

Attaquants : K. De La Fuente, A. Milik, P. Lirola