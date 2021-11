OM Mercato : Kamara lâche enfin ses vérités sur son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 16:39

Enfin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara était très attendu en conférence de presse ce mardi. L’occasion pour lui de se confier sur son avenir.

OM Mercato : Boubacar Kamara rétablit la vérité sur son absence

Depuis plusieurs mois maintenant, Boubacar Kamara mène un peu la direction de l’ Oympique de Marseille par le bout du nez. Le président Pablo Longoria et son staff aimeraient bien prolonger son contrat expirant en juin 2022. Mais pour l’instant, le milieu de terrain défensif n’a pas encore donné de réponse favorable à son club formateur. La tension entre les deux parties est même montée d’un cran la semaine dernière lorsque le jeune joueur a décidé de boycotter la conférence de presse. Ce refus jugé comme un manque de respect par certains a suscité une vive polémique dans la cité phocéenne.

Présent en conférence de presse ce mardi, Boubacar Kamara est revenu sur le sujet et a tenu à rétablir la vérité sur son absence, assurant que sa direction était bel et bien informée qu’il ne se présenterait pas devant les médias pour des raisons personnelles. « Vendredi, je ne suis pas venu, mais je n'ai pas séché la conférence de presse. Le club était au courant. C'est strictement personnel. Cela ne regarde que moi et le club. Ce n'est pas à cause de mon match contre Galatasaray », a-t-il assuré.

Boubacar Kamara n’a pas apprécié l’attitude de ses dirigeants

Poursuivant, Boubacar Kamara a évidemment été interrogé sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais comme à son habitude, le milieu de terrain a botté en touche, expliquant que « les offres reçues ou pas, les détail restent confidentiels. Je n'ai qu'une chose à faire, me concentrer sur le terrain et parvenir à atteindre nos objectifs. Ce dont j'ai envie c'est de continuer à travailler et progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions. Les contrats, mes représentants gèrent », a-t-il assuré.

Le joueur de 22 ans est également revenu sur son mercato estival, où les dirigeants de l'Olympique de Marseille souhaitaient le vendre à des clubs de Premier League. Boubacar Kamara a avoué qu’il a peu goûté à la stratégie de ses dirigeants. « Sur la fin du mercato ? J'ai juste eu l'impression de ne pas avoir eu le choix », a-t-il confié. De quoi renforcer la thèse d'un départ gratuit à l’issue de la saison ? Pour le moment le milieu de terrain a « vite tourné la page du mercato estival ». Il se concentre désormais sur ses objectifs avec l’ OM en attendant de prendre une décision définitive pour son avenir. « Je suis toujours en réflexion », a-t-il conclu.