FC Metz : Deux mois d’absence pour un crack d’Antonetti

Publié par ALEXIS le 02 décembre 2021 à 23:08

Le verdict est tombé pour Kévin N'Doram blessé lors du match de la 16e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le Montpellier HSC.

FC Metz : Kévin N'Doram opéré et indisponible 2 mois

Touché au pied gauche lors de la défaite du FC Metz à Montpellier (1-3), Kévin N'Doram avait été victime d'une fracture du métatarse. Il a été opéré, jeudi, avec succès, selon les informations de L’Équipe. La durée de son indisponibilité sera d’au moins 2 mois d’après le quotidien sportif. Titulaire pour la 7e fois consécutive cette saison, le milieu défensif du FCM s’était blessé lors d’un contact musclé avec le défenseur du Montpellier HSC, Mamadou Sakho. Il avait été sorti immédiatement et remplacé par Boubacar Traoré (32e). La longue indisponibilité de Kévin N'Doram est un gros coup dur pour Frédéric Antonetti. Classé 19e de Ligue 1, son équipe est relégable en Ligue 2, à 3 journées de la fin de la phase aller du championnat.

La carrière du milieu de terrain messin freinée par les blessures

La carrière de Kévin N'Doram est marquée par de nombreuses blessures. Il avait été victime d’une rupture du tendon d'Achille en juin 2020. Il avait contracté une blessure au pied gauche six mois plus tard. Le joueur de 25 avait été gêné par deux nouvelles blessures et il avait finalement fait seulement 6 apparitions en Ligue 1 la saison dernière (2020-2021). Au début de la saison actuelle, le fils de l’ancienne gloire du FC Nantes (Japhet N'Doram) avait été victime d’une fracture de la clavicule droite, précisément le 15 août contre les Canaris. Il a passé deux mois loin du terrain.

Comme quoi, le N°6 du FC Metz était juste revenu de sa dernière blessure, le 17 octobre dernier et une défaite contre le Stade Rennais (0-3) au Stade Saint-Symphorien, avant la fracture contracté mercredi.