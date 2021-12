PSG Mercato : Leonardo à la lutte pour une pépite de National

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 03:08

Le Paris Saint-Germain pourrait accueillir une pépite marocaine dans les prochains mois. Le PSG suivrait un jeune attaquant du Red Star.

Le PSG sur une pépite du Red Star

Le Paris Saint-Germain ne recrute pas que les grands noms du football. Avec les départs massifs qu’il enregistre souvent chez les équipes jeunes lors de l’été, le PSG entend également les compenser en recrutant d’autres cracks. Ainsi, Foot Mercato révèle un intérêt du club de la capitale pour Ilies Ardjani. Tout juste âgé de 15 ans, cet attaquant évolue chez les jeunes du Red Star, actuel pensionnaire de National. Le média en ligne décrit ce jeune gaucher comme polyvalent et « très rapide ». Des qualités qui ne laisseraient pas les recruteurs parisiens indifférents. Raison pour laquelle une offensive de la direction des Rouge et bleu n’est pas à exclure. Comme Paris, d’autres écuries de Ligue 1 et même européennes ciblent le jeune Ardjani.

Une grosse bataille en vue pour Ardjani

Le média en ligne révèle également des intérêts du Lille OSC et de l’AS Monaco. Ces deux rivaux du PSG en Ligue 1 excellent également dans le recrutement des jeunes talents. Le LOSC s’est notamment illustré ces dernières avec le trading, une pratique très appréciée par Gérard Lopez, son ancien président. Comme Lille, l’AS Monaco est un tremplin pour bon nombre de jeunes. Aujourd’hui buteur vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est issu du moule monégasque. Outre ces trois prétendants de Ligue 1, Ilies Ardjani intéresse aussi de grosses cylindrées à l’étranger, notamment en Italie. L’Inter Milan et l’AS Roma seraient aussi séduits par le profil du joueur du Red Star. Reste maintenant à savoir lequel de ces clubs parviendra à s’attacher ses services. Les prochains mois seront révélateurs à ce sujet.