Mercato PSG : Pochettino, Mbappé, le Paris SG va trancher !

Publié par Gary SLM le 02 décembre 2021 à 12:08

Le mercato PSG de cet hiver s’annonce particulier. Kylian Mbappé, poussé vers le Real, pourrait faire limoger MauricioPochettino pour Zidane.

Mercato PSG : Pochettino, Mbappé, qui restera au Paris SG ?

La situation de Kylian Mbappé revient au centre de l’actualité mercato PSG. En fin de contrat en juin prochain, le buteur tricolore pourrait bientôt signer un précontrat avec le Real Madrid qui le courtise depuis de longue date. L’ entraîneur du Paris SG, Mauricio Pochettino, pousse sans le savoir dans ce sens. Le technicien argentin n’a pas hésité à placer Mbappé sur le côté gauche pour permettre à ses coéquipiers Lionel Messi et Angel Di Maria de mieux s’exprimer lors du match face à l’ OGC Nice. Le joueur international français n’a clairement pas validé ce choix et son air boudeur tout au long du match le montre bien.

Neymar est absent pour cause de blessure à la cheville. Le Paris Saint-Germain n’a donc plus que son attaquant français pour faire l’unanimité avec un Leo Messi qui se cherche encore un peu. L’entraîneur argentin prend donc des risques de perdre le joueur. Le dernier choix de Mauricio Pochettino ne plaît pas aux dirigeants parisiens. Ils tentent autant que se peut de convaincre le joueur offensif de snober les offres du Real Madrid. Le frustrer n'est donc pas la meilleure chose à faire en ce moment. Avant le match PSG-Nice, comptant pour la 16e journée du championnat Ligue 1 qui s’est soldé par un score nul (0-0) sur la pelouse du Parc des Princes, le coach du club de la capitale était déjà en danger pour son poste. L’ancien milieu de terrain du Paris SG n’arrive pas, malgré la qualité de l’effectif mis à sa disposition, à faire les meilleurs choix pour faire briller l’équipe parisienne.

Mercato PSG : Retour de l’option Zidane

Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif, Leonardo, savent qu’il faudra trouver une solution à l’incompétence de l’entraîneur argentin. Le nom de Zinédine Zidane est régulièrement évoqué pour remplacer Pochettino sur le banc du club. Avec l’ouverture prochaine du marché des transferts, une décision concernant l’entraîneur sud-américain devrait tomber. Nommer un nouveau coach pour relancer l’équipe est au cœur des préoccupations mercato du PSG.

Plus les matches défilent, plus les inquiétudes grandissent sur les qualités de l’ancien coach de Tottenham. Sa mauvaise gestion du meilleur joueur du PSG devrait bien lui coûter son poste. L’option Zinédine Zidane, sondé par les qataris propriétaires du club parisien, est de nouveau la principale piste. Pochettino veut pousser Mbappé dans les bras du rival du FC Barcelone. C’est lui qui va retourner au chômage dans les semaines à venir, aussi vite que Zizou aura donné une réponse favorable aux dirigeants parisiens. Même si son cœur bat pour l’ Olympique de Marseille qu’il aurait rejoint en cas de vente de ce club aux saoudiens, Zidane avait fait savoir que tout pouvait se passer en ce qui concerne sa situation.

Mercato PSG : Après la sortie de Noël Le Graët, Zidane espéré

L’ancien joueur de la Juventus Turin, envoyé dernièrement sur le banc de Manchester United ou de l’équipe de France, pourrait bientôt retrouver un poste à la tête de l’équipe parisienne. Avec la sortie de Noël Le Graët sur l'AFP ce mardi sur l’avenir de Didier Deschamps, les rumeurs d’une arrivée prochaine de Zidane se sont calmées. Il a expliqué avoir parlé avec le sélectionneur tricolore : « Il m'a répondu que, de toute façon, il aurait refusé » de prolonger son contrat avec les Bleus « et qu'on se reverra après la Coupe du monde ».

En ce qui concerne la possible nomination de Zidane, il sait que le timing ne lui est pas favorable. « Je ne ferai pas ça (faire patienter Zidane, ndlr). […] On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n'est pas le moment de parler de succession. » Reste donc plus que le PSG et Manchester United dans l’immédiat comme pistes probables pour l’avenir de Zidane. Les dirigeants du Paris Saint-Germain savent qu’une arrivée de Zidane freinerait les velléités de départ de Mbappé. Rien que pour régler ce dossier, les jours de Pochettino sont comptés, plus avec le quasi-renoncement de l’équipe de France à enrôler l’ancien champion du monde 98.

L’actualité transfert foot devrait donc être marquée par la possible signature de Zizou à Paris. Le changement de coach pourrait d’ailleurs se produire en cas de mauvais résultat du PSG sur la pelouse du Stade Bollaert face au RC Lens. Les vice-champions de France ont déjà laissé filer plusieurs points cette saison avec deux matches nuls et une défaite en 16 matches.