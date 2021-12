ASSE Mercato : Saint-Étienne bientôt sous pavillon américain ?

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 05:32

L’AS Saint-Étienne attend toujours son nouveau propriétaire. L’ ASSE intéresserait une société américaine déjà implantée dans le sport.

Le point sur le dossier de vente de Saint-Étienne

Alors que l’AS Saint-Étienne sombre encore en championnat, le club ligérien reste assez attractif. Après le report de sa vente décidé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, l’ ASSE voit de nouveaux candidats se présenter pour le rachat de Saint-Étienne. Le nom du milliardaire russe Sergei Lomakin circule notamment pour le rachat des Verts. Patron de Total Sports Investments LLP, sa fortune est estimée à 3,1 milliards d’euros. En négociations avec le club ligérien, l’investisseur russe se montrerait prudent et conditionnerait l’acquisition du club à son maintien dans l’élite. Il n’aurait donc pas encore formulé d’offre selon L’Équipe. Les Américains de Terrapin Partners seraient toujours intéressés mais seraient en retrait du fait notamment des résultats sportifs.

Une nouvelle candidature américaine pour le rachat de l’ ASSE

D’après le quotidien sportif, un nouveau candidat vient de s’immiscer dans le dossier de vente de Saint-Étienne. La société d’investissements américaine 777 Partners serait en lice pour la reprise de l’ ASSE. Cette entité est déjà bien présente dans le monde du football. Elle détient 99,9% des parts du Genoa, club de Serie A, et est actionnaire minoritaire du FC Séville. Basée à Miami, cette entreprise a également investi dans d’autres secteurs comme l’aviation, les assurances, les médias et le sport. D’après le journal national, ce candidat affiche donc les garanties nécessaires au niveau financier pour l’acquisition des Verts. Reste maintenant à savoir si une éventuelle offre sera formulée aux dirigeants stéphanois. Jusqu’ici, celles présentées n’ont pas reçu l’approbation de KPMG, le cabinet mandaté pour gérer cet épineux dossier.