Vente OM : Après les intimidations, le rachat bientôt officialisé ?

Publié par Gary SLM le 01 décembre 2021 à 11:33

La Vente OM prochainement officialisée ? Le doute émis par Pierre Ménès ne va pas arrêter le processus de rachat de l’OM par les Saoudiens.

La Vente OM est inévitable, les planètes s’alignent

Le dossier de la vente OM a longtemps fait l’actualité de l’Olympique de Marseille mais ce feuilleton ne devrait plus durer. Le club phocéen intéresse toujours les dignitaires d’Arabie Saoudite déjà passés aux commandes de Newcastle. Cette information relayée dans nos colonnes continue de prendre de l’ampleur avec la dernière sortie du journaliste Thibaud Vézirian. Ce dernier évoque la piste déjà répandue de l’intérêt des tenants du PIF pour l’Inter Milan, club dont ils seraient en train de finaliser le rachat.

Mais le monde du football sait aussi que les Saoudiens ne compte pas s’arrêter à l’Angleterre et l’Italie dans leur vaste projet piloté par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Ils veulent également débarquer en Ligue 1, en France. L’idée inavouée est de concurrencer le PSG qui est la propriété du Qatar à travers QSI. Avec la vitrine que s’est offerte ce petit voisin de l’Arabie Saoudite, grâce au club parisien, la décision a été prise d’engager la concurrence sur le sol français au Qatar quel que soit le prix à payer. La volonté du PIF de racheter l’OM a même été déclenchée par le succès du dossier du Qatar pour l’organisation de la Coupe du Monde 2022.

Le rachat de l’OM : Ce que dit Thibaud Vézirian, Pierre Ménès répond

Dans la ville phocéenne, surtout au niveau de la mairie, le projet de Frank McCourt ne fait plus l’unanimité. Certains dirigeants politiques de Marseille souhaitent la vente de l'OM à des investisseurs capables de mettre plus de moyens. Thibaud Vézirian, qui suit le dossier, a de nouveau partagé une certitude. En ce qui concerne la Vente OM, il fait savoir qu’il n’a juste pas un détail. Il ignore en réalité si le rachat du club phocéen par les Saoudiens se fera avant celui de l’Inter Milan ou pas. « Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. » Le journaliste traité de menteur par d'autres journalistes qui n'ont pas plus d'infos sur le dossier affirme : « Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver. »

Pour Pierre Ménès, la sortie de son confrère n’est qu’une belle rumeur de plus sans fondement. « Si je crois à une vente de l’OM après le rachat de Newcastle ? », s’est interrogé l’ancien spécialiste de la critique football chez Canal + avant de répondre : « Je ne vois pas le rapport. » Le rapport est pourtant que les dirigeants du PIF, propriétaires de Newcastle, envisagent de racheter plusieurs clubs de football, dont l’OM et ce sont les médias espagnols et italiens qui l'affirment.

« Je rappelle que malgré les élucubrations de certains, l’OM n’a jamais été à vendre », dit-il clairement en s’appuyant sur la position officiellement défendue par Frank McCourt et son entourage. « C’est quand même la base. Je pense que Frank McCourt n’a tout simplement pas envie de vendre le club », fait-il remarquer alors qu’il ne lui échappe pas que l'homme d'affaires bostonien n'a aucun intérêt à affirmer qu'il veut vendre le club, cela aurait pour conséquence de baisser la valeur du club.

Quelle date pour l'officialisation de la vente de l'OM ?

Après les tentatives de duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal pour racheter l'Olympique de Marseille, Frank McCourt avait menacé de porter plainte. Cette décision de l'homme d'affaires américain a effectivement intimidé les deux derniers. Mais très rapidement, l'intérêt du PIF est apparu, et sur ce dossier, la réaction des dirigeants phocéens n'a pas été la même, sans doute parce que les Saoudiens du Public Investment Fund (PIF) menés par Mohammad bin Salman ne font jamais de déclarations. Il se dit malgré tout en Italie que la date de l'officialisation de la vente de l'OM ne devrait pas se faire avant le rachat de l'Inter Milan qui serait le dossier propriétaire du moment pour le PIF.

Comment la vente de l'OM se prépare ?

De façon concrète, le mercato estival très offensif réalisé par l'équipe Marseillaise apparait comme un signe avant-coureur d'un grand changement à venir au club. L'actuel patron de l'équipe marseillaise a fait preuve d'une incroyable générosité dans les moyens mis à la disposition de Pablo Longoria. Il est facile de comprendre que la dizaine de joueurs recrutés répond à un besoin de faire réaliser une meilleure saison au club. Si l'OM termine la saison dans le top 3 de Ligue 1, Frank McCourt sera assuré de le vendre à un meilleur prix. La vente de l'OM a donc peut-être commencé à se préparer depuis l'été dernier, au plus fort de la rumeur du rachat du club par le duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal.