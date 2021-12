ASSE : La compo face à Rennes, 3 absents de taille pour Puel !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 19:34

L’ ASSE reçoit le Stade Rennais dimanche à 13h. À la veille du match, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le coach des Verts, Claude Puel.

ASSE : Trois agents de taille face au Stade Rennais

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne n’entend rien lâcher jusqu’au bout et son maintien dans l’élite. Après sa défaite sur la pelouse du Stade Brestois (0-1), l'ASSE compte ainsi relever la tête lors de la réception du Stade Rennais, 3e au classement. Mais la partie ne s’annonce pas du tout aisée pour Claude Puel qui devra composer sans trois titulaires des Verts. En effet, l’entraîneur de l’équipe stéphanoise ne va pas pouvoir compter sur Romain Hamouma, Yvan Neyou et Aïmen Moueffek.

« On enregistre le retour de nos suspendus. Neyou sera absent, il reprendra la semaine prochaine. Hamouma est toujours à l’arrêt et Moueffek qui a ressenti son ischio, sera au repos ce week-end. C’était une semaine axée sur la récupération, on a travaillé le match ce samedi, on a un jour de plus de préparation entre le match de Paris et Brest. Mes joueurs semblaient être concentrés et biens », a déclaré Claude Puel en conférence de presse.

Pour le reste, comme il l’a dit lui-même, le coach des Verts récupère ses joueurs suspendus, notamment Étienne Green, Timothée Kolodziejczak et Zaydou Youssouf. Après avoir enchaîné deux succès de suite contre Clermont et Troyes, l’AS Saint-Étienne a chuté en s'inclinant face au Paris Saint-Germain (1-3), puis sur la pelouse de Brest (0-1). Avec 12 points en 16 rencontres, les hommes de Claude Puel doivent absolument accrocher un résultat à l'occasion de cette 17e journée et la réception du Stade Rennais pour quitter la dernière place de Ligue 1.

La compo probable de l’ASSE face au Stade Rennais

Green - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Trauco - Bouanga, Mah.Camara (cap.), Boudebouz, Nordin - Aouchiche, Khazri.