LOSC Mercato : Avant Wolfsburg, une grosse info tombe à Lille !

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 12:42

À la veille du match crucial contre Wolfsburg en Ligue des Champions, le LOSC vient recevoir une grosse info mercato concernant son attaquant Jonathan David.

LOSC Mercato : Jonathan David vers la Premier League ?

Le suspense est total dans le Groupe G de la Ligue des Champions ! Leader de son groupe, le LOSC se déplace ce mercredi soir (21h) en Allemagne pour y affronter Wolfsburg, lanterne rouge. Mais tout reste encore possible, d'autant plus que les quatre équipes de cette poule peuvent encore se qualifier pour la suite de la compétition. Pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, la consigne est claire : éviter à tout prix une défaite face aux Allemands. Car en cas de revers, les Allemands passeront devant les Dogues, qui seront renversés en Ligue Europa, peu importe le résultat dans l'autre match entre le RB Salzbourg et le FC Séville.

L’objectif prioritaire du LOSC reste bien une qualification pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Et pour ce match contre Wolfsburg, le LOSC pourra compter son meilleur atout offensif, Jonathan David. L’attaquant canadien réalise un début de saison exceptionnel sous les couleurs lilloises, comptabilisant 13 buts en 23 apparitions, toutes compétitions confondues. De telles performances attisent forcément la convoitise de plusieurs cadors européens.

Si le PSG, Liverpool, l'Inter Milan ou encore Tottenham suivent de près sa situation, un autre prétendant vient de s’immiscer dans ce dossier. Selon les informations du journal Evening Standard, Arsenal serait également très intéressé par le profil de Jonathan David. Après avoir accueilli Nicolas Pépé et Gabriel, les Gunners seraient même prêt à mettre le paquet pour s’offrir les services de l’attaquant canadien afin de compenser le probable départ d’Alexander Lacazette. Mais ce dossier s’annonce très compliqué.

Un tarif déjà fixé pour Jonathan David ?

Pour le moment, la direction du LOSC n’a pas l’intention de perdre son meilleur atout offensif et encore moins en plein milieu de saison. Mais les dirigeants lillois n’excluraient pas un départ de Jonathan David en juin prochain, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Un montant de 55 millions d’euros est évoqué par la source.