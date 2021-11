Arsenal Mercato : Lacazette lâche une première réponse à l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 16:43

En fin de contrat, Alexandre Lacazette s’apprête à quitter Arsenal. Annoncé à l’OM, l’attaquant français s’est prononcé sur son avenir.

Alexandre Lacazette confirme son départ d’Arsenal

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 53 millions d’euros, Alexandre Lacazette passe ses derniers mois à Arsenal. D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, les Gunners ne comptent pas négocier un nouveau bail pour l’international tricolore de 30 ans, notamment en raison de son imposant salaire mensuel estimé à 950.000 euros, le plus élevé de l’effectif. Libre le 30 juin prochain, le natif de Lyon s’apprête donc à faire ses valises. Une tendance qu’il a lui-même confirmée au micro de Téléfoot.

« Forcément, mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche », reconnaît le protégé de Mikel Arteta, qui n’est apparu qu’à HUIT (8) reprises en Premier League cette saison. Placé dans le collimateur de plusieurs clubs à travers l’Europe, dont l’Olympique de Marseille, Lacazette ne compte pas se précipiter dans sa décision.

OM Mercato : Lacazette donne des indications sur son futur

Selon le BBC Football, Alexandre Lacazette aura l’embarras du choix au moment de dire dans quel club il veut aller poursuivre sa carrière à la fin de la saison et la fin de son histoire avec Arsenal FC. Le média anglais assure que les nouveaux propriétaires de Newcastle United ont fait du numéro 9 des Gunners l’une de leurs priorités offensives pour cet hiver ou l’été prochain. À l’étranger, l’Atlético Madrid, l’AC Milan et l’Olympique de Marseille seraient également intéressés par une signature libre de Lacazette.

Depuis l’été dernier et le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, l’OM, et plus précisément son coach Jorge Sampaoli, cherche un attaquant supplémentaire. Pablo Longoria aurait ainsi un œil du côté d’Arsenal ou l’ancien buteur de l’OL est sur le départ. Interrogé, l’ancien protégé du président Jean-Michel Aulas reconnaît qu’il pourrait quitter Londres dès janvier, mais préfère attendre l’hiver pour prendre une décision.

« Mais pas avant janvier, je veux vraiment m'orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s'il y a de beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner », a expliqué le coéquipier de Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM est donc prévenu.