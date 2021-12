PSG : Pochettino répond cash à l’entraîneur du FC Bruges

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2021 à 18:22

Philippe Clément, coach de Bruges, veut battre le PSG pour jouer la Ligue Europa. Mauricio Pochettino sait qu’il n’a plus droit à l’erreur.

Clément : « Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG »

Le FC Bruges peut encore espérer une qualification pour la Ligue Europa en cas de résultat positif face au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes. Son entraîneur Philippe Clément veut donc profiter de la sixième et dernière journée de la phase de groupes pour réaliser cet exploit contre le PSG.

« Nous pouvons encore passer l’hiver européen avant la dernière journée. C’est notre objectif de demain (aujourd’hui, NDLR). Le résultat du RB Leipzig contre Manchester City ? Nous n’avons pas le contrôle sur cela, donc nous ne devons pas nous en inquiéter. Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG. Nous devons rester réalistes. Nous ferons tout pour réaliser ce qui est dans nos possibilités. J’ai parlé de trois coups avant cette campagne. Nous en avons réussi deux (match nul contre le PSG et victoire face au RB Leipzig, NDLR). Maintenant, nous devons en ajouter un troisième », a expliqué Philippe Clément en conférence de presse.

Sous le feu des critiques pour le visage pâle que présente son équipe de stars, Mauricio Pochettino sait qu’il n’a plus droit à l’erreur et qu’une réaction s’impose ce soir face aux Gazelles de Bruges.

PSG : Pochettino promet « beaucoup de choses positives » contre Bruges

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de Ligue des Champions contre le Club Bruges, Mauricio Pochettino a dit ce qu’il attendait de ses joueurs ce soir. Interrogé par nos confrères de Canal Plus, le coach du Paris Saint-Germain a avoué que ce match face aux Belges va lui permettre de travailler sur un fond et s’attend à une réaction de ses joueurs dans ce sens. « Je pense que tous les matches de Ligue des Champions sont importants. C’est une rencontre que l’on va utiliser pour améliorer des choses, ce soir. Mais bien sûr, l’objectif est de jouer et gagner ce match ! », a déclaré l’ancien manager de Tottenham.

Rendez-vous au Parc des Princes à 18h45.