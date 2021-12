PSG : L’entraîneur de Bruges réserve une surprise à Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2021 à 17:22

Le PSG reçoit Bruges en Champions League, ce mardi soir. Avant ce match, l’entraîneur du club belge a un message pour Mauricio Pochettino.

Clément : « nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG »

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain accueille le Club Bruges ce mardi à partir de 18h45, au Parc des Princes, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes. Si les hommes de Mauricio Pochettino n’ont vraiment plus rien à gagner ni à perdre dans cette rencontre, le club belge doit par contre faire absolument un résultat pour espérer une place en Ligue Europa. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Gazelles, Philippe Clément, donc très clairement annoncé la couleur pour le choc face à la bande de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Avant la campagne, on parlait de ‘groupe de la mort’ et on nous disait qu’on terminerait avec 0 point. Le groupe a été exceptionnel lors des deux premiers matchs. Par la suite, nous avons connu de bons moments et de moins bons moments dans une période où le programme était intense. Nous pouvons encore passer l’hiver européen avant la dernière journée. C’est notre objectif de demain », a déclaré le technicien belge avant de lancer un avertissement au Paris SG.

« Le résultat du RB Leipzig contre Manchester City ? Nous n’avons pas le contrôle sur cela, donc nous ne devons pas nous en inquiéter. Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG. Nous devons rester réalistes. Nous ferons tout pour réaliser ce qui est dans nos possibilités. J’ai parlé de trois coups avant cette campagne. Nous en avons réussi deux (match nul contre le PSG et victoire face au RB Leipzig, NDLR). Maintenant, nous devons en ajouter un troisième », prévient Clément. Pochettino et le Paris SG sont donc prévenus.

Le groupe du Club Bruges

Gardiens : Mignolet, Lammens

Défenseurs : Sobol, Nsoki, Hendry, Maouassa, Ricca, Van der Brempt, Mechele, Balanta

Milieux : Mbemba, Mata, Otasowie, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Sandra, Sowah

Attaquants : Wesley, Lang, Dost, Izquierdo.

Le groupe du PSG face à Bruges

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier, Randriamamy

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Kehrer, Diallo, Dagba, Nuno Mendes

Milieux : Verratti, Paredes, Wijnaldum, Gueye, Danilo, Herrera, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Messi, Di Maria, Icardi.