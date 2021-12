OM Mercato : Alvaro Gonzalez rétabli la vérité sur sa situation !

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2021 à 19:05

Confronté à une rude concurrence, Alvaro Gonzalez s’est longuement exprimé sur sa nouvelle situation à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : La mise au point d’Alvaro Gonzalez sur sa situation

Situation compliquée pour Alvaro Gonzalez. Depuis l’entame de la saison en cours, le défenseur central espagnol doit faire face à des concurrents de taille dans la défense de l’Olympique de Marseille. Conscients que le joueur de 31 ans ne rajeunit pas, les dirigeants phocéens ont recruté cet été Luan Péres et William Saliba, qui n’ont pas tardé à s’imposer dans elle secteur défensif de l’ OM.

Désormais, l’ancien capitaine de l'Olympique de Marseille doit se contenter que d’un faible temps de jeu. Il n'a disputé que 6 rencontre en Ligue 1 cette saison. Ce traitement particulier a alors suscité diverses spéculations sur l’avenir d' Alvaro Gonzalez. Certaines sources annoncent que le défenseur supporte mal sa situation, de là à imaginer son départ dès l’ouverture du prochain mercato ?

Présent en conférence de presse, Alvaro Gonzalez a tenu à rétablir la vérité sur sa situation à l’Olympique de Marseille. Il aborde cette mise en concurrence avec un état d'esprit positif. « Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué », a-t-il confié devant les médias.

Alvaro Gonzalez n’a pas l’intention de quitter Marseille

Par cette sortie, Alvaro Gonzalez assure ainsi qu’il n’a pas l’intention de quitter l’ OM, où son contrat expire en juin 2024. Relégué sur le banc de touche, le défenseur central ne baisse pas les bras et travaille d’arrache-pied pour s'adapter au mieux au système de jeu de Jorge Sampaoli et enfin retrouver son meilleur niveau à Marseille. Il met ainsi fin au suspense sur son avenir à l'Olympique de Marseille.